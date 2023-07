Na intersecção da tecnologia, da inovação e dos transportes, a Konux, uma start-up sediada em Munique, está a desbravar um novo e empolgante caminho, tirando partido da IA e da Internet das Coisas (IoT) para efetuar melhorias revolucionárias na gestão da rede ferroviária. Com soluções SaaS proprietárias que optimizam a manutenção da infraestrutura ferroviária, a empresa está a impulsionar a revolução digital num dos meios de transporte de massas mais sustentáveis - o transporte ferroviário.

A Konux utiliza a IoT alimentada por IA para amplificar a inteligência já inerente às redes ferroviárias, recolhendo dados em tempo real sobre o comportamento e o desempenho destes sistemas. Esta proeza tecnológica está a criar uma série de oportunidades e surge numa altura em que a popularidade das viagens de comboio está a aumentar. Este aumento foi em grande parte alimentado por um impulso global no sentido de reduzir as pegadas de carbono, aumentando a procura de digitalização por parte dos governos e dos operadores ferroviários e transformando os métodos tradicionais de operação dos transportes.

A Konux, pilotada pelo CEO Adam Bonnifield, afirma ser a pioneira do sector neste nicho, especialmente devido às suas origens na Alemanha, onde a manutenção da pontualidade dos comboios é uma questão sociopolítica recorrente. A Konux centra-se no "problema sujo" da estruturação e utilização de dados do ambiente ferroviário. No entanto, este desafio também promete os seus impactos e potenciais mais significativos.

Na busca de soluções inovadoras e eficazes, a Konux utiliza tecnologia sofisticada e hardware resistente para fornecer informações sobre as forças e cargas exercidas diariamente nas linhas ferroviárias. Este processo emprega técnicas de medição de vibrações nas vias para detetar possíveis sinais de falhas iminentes. Subsequentemente, a empresa produz uma análise probabilística do potencial desempenho da rede ferroviária ao longo dos meses seguintes. Garantindo uma impressionante precisão de 90% nas suas capacidades de previsão, o Konux oferece aos operadores ferroviários uma visão antecipada e acionável das operações de manutenção cruciais.

O Konux utiliza interfaces de software concebidas de forma inovadora para apresentar estas informações aos operadores ferroviários, eliminando as suposições da gestão da infraestrutura essencial. A combinação de sensores montados na via e modelos de aprendizagem automática dota os operadores da inteligência necessária para fazerem escolhas mais inteligentes para as operações de manutenção, com o apoio da experiência adquirida com o processamento de milhares de milhões de traços de comboios registados ao longo de cerca de uma década. Esta aplicação de IA, quando implementada com êxito, traduz-se em menos atrasos e numa melhoria global do serviço.

Em contraste com a utilização convencional da IA, a Konux centra-se na criação de um modelo de aprendizagem automática altamente direcionado. Atualmente, fornece três produtos: O Konux Switch apresenta capacidades de manutenção preditiva; o Konux Network oferece uma monitorização abrangente da utilização da rede e planeamento de inspecções; enquanto o Konux Traffic ajuda a uma programação mais inteligente. Estes produtos inovadores procuram otimizar vários aspectos das operações ferroviárias, começando pela monitorização da tensão da rede em pontos-chave.

No grande esquema, a implementação da solução de digitalização ferroviária da Konux alimentada por IA e IoT poderia eliminar a manutenção não planeada, libertando capacidade anteriormente não realizada - potencialmente duplicando o volume de tráfego que a mesma via poderia suportar.