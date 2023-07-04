عند تقاطع التكنولوجيا والابتكار والنقل ، تقدم Konux الناشئة في ميونيخ مسارًا جديدًا مثيرًا ، مستفيدًا من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) لإحداث تحسينات رائدة في إدارة شبكة السكك الحديدية. من خلال حلول SaaS الخاصة التي تعمل على تحسين صيانة البنية التحتية للسكك الحديدية ، تقود الشركة الثورة الرقمية في واحدة من أكثر وسائل النقل الجماعي استدامة - السفر بالسكك الحديدية.

يستخدم Konux إنترنت الأشياء المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتضخيم الذكاء المتأصل بالفعل في شبكات السكك الحديدية من خلال جمع البيانات في الوقت الفعلي حول سلوك وأداء هذه الأنظمة. تطلق هذه البراعة التكنولوجية العنان لمجموعة من الفرص وتأتي في وقت تزداد فيه شعبية السفر بالقطار. وقد كانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بدفعة عالمية نحو تقليل بصمات الكربون ، وزيادة الطلب على الرقمنة من قبل الحكومات ومشغلي السكك الحديدية وتحويل أساليب عمليات النقل التقليدية.

يدعي Konux ، بقيادة الرئيس التنفيذي آدم بونيفيلد ، أنه رائد الصناعة في هذا المجال ، لا سيما بالنظر إلى أصوله في ألمانيا ، حيث يعد الحفاظ على الالتزام بمواعيد القطارات قضية اجتماعية وسياسية متكررة. يركز Konux على "المشكلة القذرة" في هيكلة واستخدام البيانات من بيئة السكك الحديدية. ومع ذلك ، فإن هذا التحدي يعد أيضًا بأهم آثاره وإمكانياته.

في سعيها لتقديم حلول مبتكرة وفعالة ، تسخر Konux التكنولوجيا المتطورة والأجهزة المرنة لتقديم رؤى حول القوى والأحمال التي تمارس على خطوط السكك الحديدية يوميًا. تستخدم هذه العملية تقنيات قياس الاهتزاز على المسارات لاكتشاف العلامات المحتملة لأعطال وشيكة. بعد ذلك ، تنتج الشركة تحليلًا احتماليًا للأداء المحتمل لشبكة السكك الحديدية خلال الأشهر التالية. من خلال ضمان دقة مذهلة بنسبة 90٪ في قدراتها التنبؤية ، تمنح Konux مشغلي السكك الحديدية رؤى متطورة وقابلة للتنفيذ في عمليات الصيانة الحاسمة.

يستخدم Konux واجهات برمجية مصممة بشكل مبتكر لتقديم هذه الأفكار لمشغلي السكك الحديدية ، وإزالة التخمين من إدارة البنية التحتية الأساسية. يزود مزيج المستشعرات المثبتة على الجنزير ونماذج التعلم الآلي المشغلين بالذكاء لاتخاذ خيارات أكثر ذكاءً لعمليات الصيانة ، مدعومة بالخبرة المكتسبة من معالجة مليارات آثار القطارات المسجلة على مدار عقد تقريبًا. عند تنفيذه بنجاح ، يترجم تطبيق الذكاء الاصطناعي هذا إلى عدد أقل من التأخيرات وتحسين الخدمة بشكل عام.

على عكس الاستخدام التقليدي للذكاء الاصطناعي ، ينصب تركيز Konux على إنشاء نموذج تعلم آلي عالي الاستهداف. تقدم حاليًا ثلاثة منتجات: Konux Switch تقدم إمكانيات الصيانة التنبؤية ؛ تقدم شبكة Konux Network مراقبة شاملة لاستخدام الشبكة وتخطيط الفحص ؛ في حين أن كونوكس ترافيك تساعد في جدولة أكثر ذكاءً. تسعى هذه المنتجات المبتكرة إلى تحسين الجوانب المختلفة لعمليات السكك الحديدية ، بدءًا من مراقبة ضغط الشبكة في النقاط الرئيسية.

في المخطط الكبير ، يمكن أن يؤدي تنفيذ حل رقمنة السكك الحديدية من Konux والمدعوم بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء إلى القضاء على الصيانة غير المخطط لها ، وتحرير السعة غير المحققة سابقًا - مما قد يؤدي إلى مضاعفة حجم حركة المرور التي يمكن أن يتعامل معها نفس المسار.