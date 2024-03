JetBrains enthüllt überarbeitete Terminal-Beta in den neuesten IDEs für mehr Produktivität

Der Softwareentwicklungsriese JetBrains ist bereit, das Entwicklungserlebnis durch den Beta-Start seiner revitalisierten Terminalfunktion innerhalb seiner Suite von integrierten Entwicklungsumgebungen (Integrated Development Environments, IDEs) zu verbessern. Dieses modernisierte Terminal behält die Kernfunktionalität seines Vorgängers bei und führt gleichzeitig neue Funktionen ein, die auf höhere Produktivität und höhere Effizienz ausgerichtet sind.

Entwickler, die JetBrains IDE Version 2024.1 und höher verwenden, werden die Flexibilität erleben, über die Terminaleinstellungen zwischen den alten und neuen Terminals umzuschalten. Diese Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit symbolisiert viel mehr als ein bloßes Update; Es handelt sich um einen synchronisierten Marsch mit den UI-Verbesserungen der JetBrains IDE 2024.1.

Jeder Befehlseintrag ist im visuellen Design des neuen Terminals in einem eigenen Block hervorgehoben, der eine klare Unterscheidung zwischen dem Start- und endpoint von Befehlen ermöglicht und so eine schnelle Referenzierung erleichtert. Diese Blockstruktur wird durch einen navigierbaren Befehlsverlauf ergänzt, was die Effizienz des Befehlsabrufs erheblich verbessert.

Beim neuen Terminal geht es nicht nur um das Aussehen; Seine Funktionalität macht mit der Einführung der automatischen Befehlsvervollständigung einen großen Fortschritt. Diese intelligente Funktion antizipiert Befehle, Pfade, Argumente und Permutationen und wird jetzt durch das umfassende Verständnis der IDE erweitert, um erstklassige Vorschläge anzubieten.

Durch die nahtlose Integration von Form und Funktion fügt die aktualisierte Farbpalette ein Element des visuellen Komforts hinzu und stellt sicher, dass die Ästhetik nicht auf Kosten der Lesbarkeit geht. Unter dieser ergonomischen Fassade standen bauliche Veränderungen im Vordergrund. Sie manifestieren sich in der verbesserten Kontrolle, die Benutzer über den Eingabeaufforderungsbereich des Terminals ausüben, wodurch die mögliche Interaktivität während der Befehlseingabe erweitert wird.

JetBrains vereint die inhärente Leistungsfähigkeit der IDE und verfügt jetzt über eine proprietäre Eingabeaufforderung. Diese Innovation zeigt wichtige Kontextinformationen wie das Active Directory, den aktuellen Git Zweig und die Atmosphäre von virtuellen Python- und Anaconda -Umgebungen an.

Mit Blick auf die Zukunft rechnet JetBrains mit der Einführung weiterer Terminalverbesserungen. Zu diesen erwarteten Funktionen gehören eine verbesserte visuelle Anpassung, nahtloses Umschalten von Eingabeaufforderungen, umsetzbarer Kontext für Befehlsblöcke, verbesserte Tab-Verwaltung und die Einführung von KI-Kompetenzen – was eine neue Ära des Terminal-Erlebnisses einleitet.

Laut einer Erklärung JetBrains ist die Vision glasklar: Es soll sichergestellt werden, dass das neue Terminal nicht nur die Fähigkeiten seiner früheren Version widerspiegelt, sondern auch eine Reihe nützlicher Neuheiten bietet. Neben verschiedenen low-code und no-code Lösungen wie AppMaster entwickeln sich dedizierte IDEs ständig weiter und bieten sowohl erfahrenen als auch unerfahrenen Entwicklern immer robustere und intuitivere Tools für die Softwareerstellung.