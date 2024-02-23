JetBrains, Gelişmiş Üretkenlik için En Son IDE'lerde Yenilenen Terminal Beta'yı Ortaya Çıkarıyor

Yazılım geliştirme devi JetBrains Entegre Geliştirme Ortamları (IDE'ler) paketi içindeki yeniden canlandırılan terminal özelliğinin beta lansmanı yoluyla geliştirme deneyimini geliştirmeye hazırlanıyor. Bu modernize edilmiş terminal, artırılmış üretkenlik ve daha yüksek verimliliğe yönelik yeni özellikler sunarken önceki modelin temel işlevlerini de koruyor.

JetBrains IDE 2024.1 ve sonraki sürümlerini kullanan geliştiriciler, Terminal ayarları aracılığıyla eski ve yeni terminaller arasında geçiş yapma esnekliğini deneyimleyecekler. Bu kullanılabilirlik geliştirmesi, yalnızca bir güncellemeden çok daha fazlasını simgelemektedir; JetBrains IDE 2024.1'in kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri özelliğiyle senkronize bir yürüyüştür.

Her komut girişi, yeni terminalin görsel tasarımında ayrı bir blokta öne çıkıyor ve komutların başlangıç ​​ve endpoint arasında net bir ayrım sağlayarak hızlı referanslamayı kolaylaştırıyor. Bu blok yapısı, komut alma verimliliğini büyük ölçüde artıran, gezinilebilir bir komut geçmişi ile tamamlanmaktadır.

Yeni terminal sadece görünüşle ilgili değil; Otomatik komut tamamlama özelliğinin kullanıma sunulmasıyla işlevselliği büyük bir ilerleme kaydetti. Bu akıllı özellik, komutları, yolları, bağımsız değişkenleri ve permütasyonları öngörür; artık IDE'nin üst düzey öneriler sunacak kapsamlı anlayışıyla geliştirilmiştir.

Biçim ve işlevin kusursuz entegrasyonuyla güncellenen renk paleti, görsel rahatlık unsuru ekleyerek estetiğin okunabilirlikten ödün vermemesini sağlar. Bu ergonomik cephenin altında yapısal değişiklikler çok önemliydi. Bunlar, kullanıcıların terminalin bilgi istemi alanı üzerinde uyguladığı gelişmiş kontrolde kendini gösterir ve komut girişi sırasında mümkün olan etkileşimi genişletir.

IDE'nin doğal gücünü birleştiren JetBrains artık özel bir komut istemi içeriyor. Bu yenilik, aktif dizin, mevcut Git şubesi ve Python sanal ve Anaconda ortamlarının ortamı gibi kritik bağlamsal bilgileri görüntüler.

İleriye baktığımızda JetBrains ek terminal geliştirmelerinin kullanıma sunulmasını öngörüyor. Beklenen bu özellikler arasında artırılmış görsel özelleştirme, kesintisiz komut istemi değiştirme, komut blokları için eyleme geçirilebilir bağlam, gelişmiş sekme yönetimi ve terminal deneyiminde yeni bir çağın habercisi olan yapay zeka yetkinliklerinin eklenmesi yer alıyor.

JetBrains açıklamasına göre vizyon çok açık: yeni terminalin yalnızca önceki versiyonunun yeteneklerini yansıtmasını sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bir dizi faydalı yenilik sunmasını sağlamak. AppMaster gibi low-code ve no-code çeşitli çözümler arasında, özel IDE'ler gelişmeye devam ederek, hem deneyimli hem de acemi geliştiricilere, yazılım oluşturma için her zamankinden daha sağlam ve sezgisel araçlar sunuyor.