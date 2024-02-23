تكشف شركة JetBrains عن النسخة التجريبية التجريبية للمحطة الطرفية في أحدث بيئات التطوير المتكاملة لتحسين الإنتاجية

تستعد JetBrains العملاقة لتطوير البرمجيات لتعزيز تجربة التطوير من خلال الإطلاق التجريبي لميزة المحطة المنشطة الخاصة بها ضمن مجموعتها من بيئات التطوير المتكاملة (IDEs). تحافظ هذه المحطة الحديثة على الوظائف الأساسية لسابقتها مع تقديم ميزات جديدة موجهة نحو زيادة الإنتاجية وزيادة الكفاءة.

سيتمتع المطورون الذين يستخدمون الإصدار 2024.1 JetBrains IDE وما بعده بمرونة التبديل بين المحطات الطرفية القديمة والجديدة عبر إعدادات المحطة الطرفية. يرمز تحسين سهولة الاستخدام هذا إلى أكثر من مجرد تحديث؛ إنها مسيرة متزامنة مع تحسينات واجهة المستخدم المميزة لـ JetBrains IDE 2024.1.

يبرز كل إدخال أمر في كتلة مميزة في التصميم المرئي للمحطة الجديدة، مما يوفر تمييزًا واضحًا بين بداية الأوامر ونقطة endpoint ، مما يسهل الرجوع إليها بسرعة. يتم استكمال بنية الكتلة هذه بسجل أوامر قابل للملاحة، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة استرجاع الأوامر بشكل كبير.

المحطة الجديدة لا تتعلق فقط بالمظهر؛ تأخذ وظائفها قفزة هائلة إلى الأمام مع تقديم الإكمال التلقائي للأوامر. تتوقع هذه الميزة الذكية الأوامر والمسارات والوسائط والتباديل، والتي تم تعزيزها الآن من خلال الفهم الشامل لـ IDE لتقديم اقتراحات من الدرجة الأولى.

ومن خلال التكامل السلس بين الشكل والوظيفة، تضيف لوحة الألوان المحدثة عنصرًا من الراحة البصرية، مما يضمن ألا تأتي الجماليات على حساب سهولة القراءة. تحت هذه الواجهة المريحة، كانت التعديلات الهيكلية ذات أهمية قصوى. وهي تتجلى في التحكم المعزز الذي يمارسه المستخدمون على المنطقة الفورية للمحطة، مما يؤدي إلى توسيع التفاعل الممكن أثناء إدخال الأوامر.

من خلال دمج القوة الكامنة في IDE، يتضمن JetBrains الآن موجه أوامر خاصًا. يعرض هذا الابتكار معلومات سياقية مهمة مثل الدليل النشط وفرع Git الحالي وأجواء بيئات Python الافتراضية وبيئات Anaconda.

وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع JetBrains طرح تحسينات إضافية على المحطة. تتضمن هذه الميزات المتوقعة تخصيصًا مرئيًا متزايدًا، وتبديلًا سريعًا سلسًا، وسياقًا قابلاً للتنفيذ لكتل ​​الأوامر، وإدارة علامات تبويب محسّنة، ودمج كفاءات الذكاء الاصطناعي - مما يبشر بعصر جديد من تجربة المحطة الطرفية.

وفقًا لبيان JetBrains ، فإن الرؤية واضحة تمامًا: التأكد من أن المحطة الجديدة لا تعكس فقط قدرات نسختها السابقة ولكنها توفر أيضًا مجموعة من المستجدات المفيدة. من بين العديد من الحلول low-code no-code مثل AppMaster ، تستمر بيئة التطوير المتكاملة المخصصة في التطور، مما يوفر للمطورين المتمرسين والمبتدئين أدوات أكثر قوة وبديهية لإنشاء البرامج.