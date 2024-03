JetBrains rivela la versione beta del terminale rinnovato negli ultimi IDE per una maggiore produttività

Il colosso dello sviluppo software JetBrains è pronto a migliorare l'esperienza di sviluppo attraverso il lancio beta della sua funzionalità terminale rivitalizzata all'interno della sua suite di ambienti di sviluppo integrato (IDE). Questo terminale modernizzato mantiene le funzionalità principali del suo predecessore introducendo allo stesso tempo nuove funzionalità orientate ad una maggiore produttività e ad una maggiore efficienza.

Gli sviluppatori che utilizzano JetBrains IDE versione 2024.1 e successive sperimenteranno la flessibilità di alternare tra i terminali legacy e quelli nuovi tramite le impostazioni del Terminale. Questo miglioramento dell'usabilità simboleggia molto più di un semplice aggiornamento; è una marcia sincronizzata con i miglioramenti dell'interfaccia utente caratteristici di JetBrains IDE 2024.1.

Ogni voce di comando risalta in un blocco distinto nel design visivo del nuovo terminale, fornendo una chiara distinzione tra l'inizio e endpoint dei comandi, facilitando un rapido riferimento. Questa struttura a blocchi è completata da una cronologia dei comandi navigabile, che migliora notevolmente l'efficienza del recupero dei comandi.

Il nuovo terminal non è solo questione di aspetto; la sua funzionalità fa un enorme passo avanti con l'introduzione del completamento automatico dei comandi. Questa funzionalità intelligente anticipa comandi, percorsi, argomenti e permutazioni, ora migliorati dalla comprensione completa dell'IDE per offrire suggerimenti di alto livello.

In una perfetta integrazione di forma e funzione, la tavolozza dei colori aggiornata aggiunge un elemento di comfort visivo, garantendo che l'estetica non vada a scapito della leggibilità. Dietro questa facciata ergonomica, le modifiche strutturali erano fondamentali. Si manifestano nel controllo potenziato che gli utenti esercitano sull'area di prompt del terminale, espandendo l'interattività possibile durante l'input dei comandi.

Unendo la potenza intrinseca dell'IDE, JetBrains ora incorpora un prompt dei comandi proprietario. Questa innovazione mostra informazioni contestuali critiche come la directory attiva, il ramo Git corrente e l'ambiente degli ambienti virtuali Python e Anaconda.

Guardando al futuro, JetBrains prevede il lancio di ulteriori miglioramenti del terminale. Queste funzionalità previste includono una maggiore personalizzazione visiva, un cambio rapido senza soluzione di continuità, un contesto utilizzabile per i blocchi di comandi, una migliore gestione delle schede e l'integrazione di competenze IA, inaugurando una nuova epoca dell'esperienza del terminale.

Secondo una dichiarazione JetBrains, la visione è cristallina: garantire che il nuovo terminale non solo rispecchi le capacità della sua versione precedente, ma offra anche una serie di novità vantaggiose. Tra le varie soluzioni low-code e no-code come AppMaster , gli IDE dedicati continuano ad evolversi, offrendo agli sviluppatori, sia esperti che alle prime armi, strumenti sempre più robusti e intuitivi per la creazione di software.