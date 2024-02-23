JetBrains представляет обновленную бета-версию терминала в новейших IDE для повышения производительности

Гигант по разработке программного обеспечения JetBrains намерен улучшить процесс разработки за счет бета-запуска обновленной функции терминала в рамках своего набора интегрированных сред разработки (IDE). Этот модернизированный терминал сохраняет основные функции своего предшественника, но в то же время предлагает новые функции, направленные на повышение производительности и эффективности.

Разработчики, использующие JetBrains IDE версии 2024.1 и более поздних версий, смогут гибко переключаться между устаревшими и новыми терминалами через настройки терминала. Это улучшение удобства использования означает гораздо больше, чем простое обновление; это синхронизированный шаг с улучшениями пользовательского интерфейса, характерными для JetBrains IDE 2024.1.

Каждая запись команды выделяется в отдельном блоке визуального дизайна нового терминала, обеспечивая четкое различие между начальной и endpoint команд, облегчая быстрый поиск. Эта блочная структура дополняется историей команд с возможностью навигации, что значительно повышает эффективность поиска команд.

Новый терминал отличается не только внешним видом; его функциональность сделала огромный шаг вперед с появлением автодополнения команд. Эта интеллектуальная функция предвидит команды, пути, аргументы и перестановки, которые теперь улучшены благодаря всестороннему пониманию IDE и предлагают предложения высшего уровня.

Благодаря плавной интеграции формы и функциональности обновленная цветовая палитра добавляет элемент визуального комфорта, гарантируя, что эстетика не достигается за счет удобочитаемости. Под этим эргономичным фасадом первостепенное значение имели структурные изменения. Они проявляются в расширении контроля пользователей над областью подсказок терминала, что расширяет возможности интерактивности во время ввода команд.

Объединив возможности IDE, JetBrains теперь включает в себя собственную командную строку. Это нововведение отображает важную контекстную информацию, такую ​​как активный каталог, текущая ветка Git и среда виртуальных сред Python и Anaconda.

Заглядывая в будущее, JetBrains ожидает внедрения дополнительных усовершенствований терминала. Эти ожидаемые функции включают расширенную визуальную настройку, плавное переключение подсказок, контекст действий для командных блоков, улучшенное управление вкладками и внедрение возможностей искусственного интеллекта, что открывает новую эпоху работы с терминалами.

Согласно заявлению JetBrains, концепция предельно ясна: обеспечить, чтобы новый терминал не только отражал возможности своей более ранней версии, но и предлагал ряд полезных новинок. Среди различных решений low-code и no-code, таких как AppMaster , специализированные IDE продолжают развиваться, предлагая разработчикам, как опытным, так и новичкам, все более надежные и интуитивно понятные инструменты для создания программного обеспечения.