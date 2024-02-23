JetBrains 在最新 IDE 中推出改进后的终端 Beta 版，以提高生产力

软件开发巨头JetBrains准备通过在其集成开发环境 (IDE) 套件中推出新的终端功能测试版来增强开发体验。这个现代化的终端保留了其前身的核心功能，同时引入了旨在提高生产力和效率的新功能。

使用JetBrains IDE版本 2024.1 及更高版本的开发人员将体验通过终端设置在旧终端和新终端之间切换的灵活性。这种可用性增强不仅仅意味着更新。这是与JetBrains IDE 2024.1 的 UI 改进特性同步进行的。

在新终端的视觉设计中，每个命令条目都在不同的块中突出显示，在命令的起点和endpoint之间提供了明确的区别，有助于快速引用。这种块结构辅以可导航的命令历史记录，极大地提高了命令检索的效率。

新航站楼不仅注重外观，还注重外观。随着命令自动完成的引入，它的功能取得了巨大的飞跃。这一智能功能可预测命令、路径、参数和排列，现在通过 IDE 的全面理解得到增强，可提供顶级建议。

在形式和功能的无缝集成中，更新的调色板增加了视觉舒适度的元素，确保美观不会以可读性为代价。在这个符合人体工程学的外观之下，结构的改变是最重要的。它们体现在用户对终端提示区域的增强控制，扩展了命令输入期间可能的交互性。

JetBrains融合了 IDE 的固有功能，现在集成了专有的命令提示符。这项创新显示了关键的上下文信息，例如活动目录、当前的Git分支以及 Python 虚拟和Anaconda环境的氛围。

展望未来， JetBrains预计将推出更多终端增强功能。这些预期的功能包括增强的视觉定制、无缝提示切换、命令块的可操作上下文、改进的选项卡管理以及人工智能能力的注入——开创终端体验的新纪元。

根据JetBrains声明，其愿景非常明确：确保新终端不仅反映其早期版本的功能，而且还提供一系列有益的新颖性。在AppMaster等各种low-code和no-code解决方案中，专用 IDE 不断发展，为经验丰富的开发人员和新手开发人员提供了更加强大和直观的软件创建工具。