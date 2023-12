IBM dévoile WatsonX.Governance : une solution puissante pour la gestion de l'IA générative

Dans le cadre d'une avancée significative vers la gestion des subtilités de l'IA générative, IBM a officiellement annoncé la disponibilité générale imminente de son outil de pointe, watsonx.governance, dont le lancement est prévu en décembre.

L'IA générative, caractérisée par son recours à des modèles de langage étendus (LLM) ou à des modèles fondamentaux, offre un large éventail de scénarios de cas d'utilisation commerciale. Cependant, de tels modèles comportent intrinsèquement des risques et des complexités en raison de leur utilisation de données non vérifiées à des fins de formation et de la difficulté à expliquer leurs résultats. IBM s'est concentré sur la résolution de ces problèmes dans le développement de watsonx.governance.

Le rôle principal de watsonx.governance est d'aider les organisations à gérer les risques potentiels, à accroître la transparence et à établir une base solide pour la conformité aux futures réglementations centrées sur l'IA.

Selon Kareem Yusuf, vice-président senior de la gestion des produits et de la croissance chez IBM Software, les entreprises souhaitent tirer parti des capacités avancées de l'IA, mais se heurtent souvent à des obstacles dus à des problèmes de transparence et à une incapacité à gouverner efficacement ces modèles d'IA.

Watsonx.governance, positionné comme une solution complète pour les entreprises aux prises avec le déploiement et la gestion des modèles LLM et ML, propose une gamme d'outils pour faciliter l'automatisation des processus de gouvernance de l'IA, la surveillance des modèles et la mise en œuvre de mesures correctives. La fonctionnalité supplémentaire de visibilité le rend encore plus attrayant. De plus, sa capacité à transformer les réglementations en politiques applicables gagnera en importance avec l’évolution des réglementations sur l’IA à l’échelle mondiale.

IBM Consulting a étendu ses capacités stratégiques pour accompagner ses clients grâce à une mise à l'échelle responsable de l'IA. Cela inclut une gouvernance de modèle automatisée et un cadre de gouvernance holistique couvrant la technologie, les processus et les personnes.

Les consultants d' IBM ont perfectionné leurs compétences en formant des comités d'éthique de l'IA, en façonnant la culture organisationnelle, en dispensant des formations pertinentes, en naviguant dans les réglementations et les risques et en traitant les menaces de cybersécurité en utilisant une approche de conception centrée sur l'humain. L'outil watsonx.governance fait partie de la plateforme d'IA et de données watsonx d' IBM qui comprend également des assistants IA, le studio d'entreprise watsonx.ai et le magasin de données gouverné watsonx.data. En outre, IBM a également introduit une protection de la propriété intellectuelle pour ses modèles watsonx.

