IBM представляет WatsonX.Governance: мощное решение для управления генеративным искусственным интеллектом

Делая значительный шаг на пути к управлению тонкостями генеративного искусственного интеллекта, IBM официально объявила о предстоящем общедоступном выпуске своего передового инструмента watsonx.governance, запуск которого запланирован на декабрь.

Генеративный ИИ, характеризующийся использованием обширных языковых моделей (LLM) или базовых моделей, обеспечивает широкий спектр сценариев использования в бизнесе. Однако такие модели по своей сути несут в себе риски и сложности из-за использования непроверенных данных в учебных целях и трудностей с объяснением их результатов. IBM сосредоточила внимание на решении этих проблем при разработке watsonx.governance.

Основная роль watsonx.governance — помогать организациям управлять потенциальными рисками, повышать прозрачность и закладывать прочную основу для соблюдения будущих правил, касающихся ИИ.

По словам Карима Юсуфа, старшего вице-президента по управлению продуктами и развитию IBM Software, компании стремятся использовать расширенные возможности ИИ, но часто сталкиваются с препятствиями из-за проблем прозрачности и неспособности эффективно управлять этими моделями ИИ.

Watsonx.governance, позиционируемый как комплексное решение для предприятий, занимающихся внедрением и управлением моделями LLM и ML, предлагает ряд инструментов для автоматизации процессов управления ИИ, мониторинга моделей и реализации корректирующих мер. Дополнительная функция видимости делает его еще более привлекательным. Более того, его способность превращать нормативные акты в осуществимую политику будет приобретать все большее значение по мере развития регулирования ИИ во всем мире.

IBM Consulting расширила свои стратегические возможности по поддержке клиентов за счет ответственного масштабирования ИИ. Это включает в себя автоматизированное управление моделями и целостную структуру управления, охватывающую технологии, процессы и людей.

Консультанты IBM отточили свои навыки в формировании советов по этике искусственного интеллекта, формировании организационной культуры, проведении соответствующего обучения, навигации по правилам и рискам, а также устранении угроз кибербезопасности с использованием человекоориентированного подхода к проектированию. Инструмент watsonx.governance является частью платформы IBM watsonx AI и данных, в которую также входят помощники искусственного интеллекта, корпоративная студия watsonx.ai и хранилище данных, управляемое watsonx.data. Кроме того, IBM также ввела защиту интеллектуальной собственности для своих моделей watsonx.

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