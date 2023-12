IBM lança WatsonX.Governance: uma solução poderosa para gerenciamento de IA generativa

Num avanço significativo no sentido de gerir as complexidades da IA ​​generativa, IBM anunciou oficialmente a disponibilidade geral iminente da sua ferramenta de ponta, watsonx.governance, com lançamento previsto para dezembro.

A IA generativa, caracterizada por sua dependência de modelos de linguagem extensivos (LLM) ou modelos fundamentais, fornece um amplo espectro de cenários de casos de uso de negócios. No entanto, tais modelos acarretam inerentemente riscos e complexidades devido à utilização de dados não verificados para fins de formação e à dificuldade em explicar os seus resultados. IBM concentrou-se em abordar essas preocupações no desenvolvimento do watsonx.governance.

A função principal do watsonx.governance é ajudar as organizações no gerenciamento de riscos potenciais, aumentar a transparência e estabelecer uma base sólida para a conformidade com regulamentações futuras centradas na IA.

Nas palavras de Kareem Yusuf, vice-presidente sênior de gerenciamento e crescimento de produtos da IBM Software, as empresas desejam aproveitar os recursos avançados da IA, mas muitas vezes encontram obstáculos devido a questões de transparência e à incapacidade de governar com eficiência esses modelos de IA.

Watsonx.governance, posicionado como uma solução abrangente para empresas que enfrentam a implantação e o gerenciamento de modelos LLM e ML, oferece uma gama de ferramentas para facilitar a automação de processos de governança de IA, monitoramento de modelos e implementação de medidas corretivas. O recurso adicional de visibilidade o torna ainda mais atraente. Além disso, a sua competência em transformar regulamentos em políticas aplicáveis ​​ganhará destaque com a evolução dos regulamentos de IA a nível mundial.

IBM Consulting expandiu seus recursos estratégicos para oferecer suporte aos clientes por meio do dimensionamento responsável da IA. Isto inclui um modelo de governação automatizado e um quadro de governação holístico que abrange tecnologia, processos e pessoas.

Os consultores da IBM aprimoraram seu conjunto de habilidades na formação de conselhos de ética em IA, na formação da cultura organizacional, na oferta de treinamento relevante, na navegação por regulamentações e riscos e na abordagem de ameaças à segurança cibernética usando uma abordagem de design centrada no ser humano. A ferramenta watsonx.governance faz parte da plataforma de dados e IA watsonx da IBM, que também apresenta assistentes de IA, o estúdio corporativo watsonx.ai e o armazenamento de dados governado watsonx.data. Além disso, IBM também introduziu proteção de propriedade intelectual para seus modelos watsonx.

