IBM 推出 WatsonX.Governance：用于生成式 AI 管理的强大解决方案

IBM正式宣布其尖端工具watsonx.governance即将全面上市，该工具计划于 12 月推出，这是在管理复杂的生成式 AI 方面迈出的一大步。

生成式 AI 的特点是依赖广泛的语言模型 (LLM) 或基础模型，提供广泛的业务用例场景。然而，此类模型本质上存在风险和复杂性，因为它们利用未经验证的数据进行训练，并且难以解释其输出。 IBM在开发watsonx.governance时致力于解决这些问题。

watsonx.governance的主要作用是帮助组织管理潜在风险、提高透明度，并为遵守未来以人工智能为中心的法规奠定坚实的基础。

用IBM Software 产品管理和增长高级副总裁 Kareem Yusuf 的话来说，企业热衷于利用 AI 的先进功能，但常常因透明度问题和无法有效管理这些 AI 模型而遇到障碍。

Watsonx.governance定位为致力于部署和管理 LLM 和 ML 模型的企业的综合解决方案，提供了一系列工具来促进 AI 治理流程、模型监控和纠正措施实施的自动化。可见性的附加功能使其更具吸引力。此外，随着全球人工智能法规的发展，其将法规转化为可执行政策的能力将变得更加突出。

IBM Consulting 扩展了其战略能力，通过负责任地扩展 AI 来为客户提供支持。这包括自动化模型治理和涵盖技术、流程和人员的整体治理框架。

IBM的顾问在组建人工智能道德委员会、塑造组织文化、提供相关培训、应对法规和风险以及使用以人为本的设计方法解决网络安全威胁方面磨练了自己的技能。 watsonx.governance工具是IBM watsonx AI 和数据平台的一部分，该平台还具有 AI 助手、 watsonx.ai企业工作室和watsonx.data治理数据存储。此外， IBM还为其watsonx模型引入了知识产权保护。

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