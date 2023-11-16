IBM تكشف عن WatsonX.Governance: حل قوي لإدارة الذكاء الاصطناعي التوليدي

في خطوة هامة نحو إدارة تعقيدات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أعلنت IBM رسميًا عن التوفر العام الوشيك لأداتها المتطورة، watsonx.governance ، المقرر إطلاقها في ديسمبر.

يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يتميز باعتماده على نماذج لغوية واسعة النطاق (LLM) أو النماذج التأسيسية، نطاقًا واسعًا من سيناريوهات حالة استخدام الأعمال. ومع ذلك، فإن مثل هذه النماذج تحمل بطبيعتها مخاطر وتعقيدات بسبب استخدامها لبيانات لم يتم التحقق منها لأغراض التدريب وصعوبة شرح نتائجها. وقد ركزت IBM على معالجة هذه المخاوف في تطوير watsonx.governance.

يتمثل الدور الأساسي لـ watsonx.governance في مساعدة المؤسسات في إدارة المخاطر المحتملة، وزيادة الشفافية، ووضع أساس متين للامتثال للوائح المستقبلية التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي.

وعلى حد تعبير كريم يوسف، نائب الرئيس الأول لإدارة المنتجات والنمو في IBM Software، تحرص الشركات على الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ولكنها غالبًا ما تواجه عقبات بسبب مشكلات الشفافية وعدم القدرة على التحكم بكفاءة في نماذج الذكاء الاصطناعي هذه.

يقدم Watsonx.governance ، الذي تم وضعه كحل شامل للشركات التي تتصارع مع نشر وإدارة نماذج LLM وML، مجموعة من الأدوات لتسهيل أتمتة عمليات حوكمة الذكاء الاصطناعي ومراقبة النماذج وتنفيذ التدابير التصحيحية. الميزة المضافة للرؤية تجعلها أكثر جاذبية. علاوة على ذلك، فإن كفاءتها في تحويل اللوائح التنظيمية إلى سياسات قابلة للتنفيذ سوف تكتسب أهمية كبيرة مع تطور لوائح الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

قامت IBM Consulting بتوسيع قدراتها الاستراتيجية لدعم العملاء من خلال التوسع المسؤول في الذكاء الاصطناعي. يتضمن ذلك الحوكمة النموذجية الآلية وإطار الحوكمة الشامل الذي يغطي التكنولوجيا والعمليات والأفراد.

لقد صقل المستشارون في IBM مهاراتهم في تشكيل مجالس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتشكيل الثقافة التنظيمية، وتقديم التدريب ذي الصلة، والتنقل عبر اللوائح والمخاطر، ومعالجة تهديدات الأمن السيبراني باستخدام نهج تصميم يركز على الإنسان. تعد أداة watsonx.governance جزءًا من منصة watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات الخاصة بشركة IBM والتي تتميز أيضًا بمساعدي الذكاء الاصطناعي واستوديو المؤسسة watsonx.ai ومخزن البيانات المتحكم به watsonx.data. علاوة على ذلك، قدمت IBM أيضًا حماية للملكية الفكرية لنماذج watsonx الخاصة بها.

مع استمرار شركات مثل IBM في الابتكار والتطور لتلبية احتياجات الذكاء الاصطناعي الناشئة، تظل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster ملتزمة بتوفير حلول سلسة وفعالة من حيث التكلفة ومبتكرة للشركات من جميع الأحجام. بدءًا من إنشاء واجهة خلفية متطورة وحتى تصميم تطبيقات الويب والهاتف المحمول من خلال منصة no-code ، تواصل AppMaster إحداث ثورة في صناعة التكنولوجيا.