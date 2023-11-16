IBM, WatsonX.Governance'ı Tanıtıyor: Üretken Yapay Zeka Yönetimi için Güçlü Bir Çözüm

Üretken yapay zekanın karmaşıklıklarını yönetmeye yönelik önemli bir adım atan IBM, Aralık ayında piyasaya sürülmesi planlanan son teknoloji aracı watsonx.governance yakında genel kullanıma sunulacağını resmi olarak duyurdu.

Kapsamlı dil modellerine (LLM) veya temel modellere dayalı olmasıyla karakterize edilen üretken yapay zeka, geniş bir iş kullanım senaryosu yelpazesi sunar. Ancak bu tür modeller, doğrulanmamış verilerin eğitim amacıyla kullanılması ve çıktılarının açıklanmasının zorluğu nedeniyle doğası gereği riskler ve karmaşıklıklar taşır. IBM watsonx.governance geliştirirken bu endişeleri gidermeye odaklandı.

watsonx.governance birincil rolü, kuruluşlara potansiyel riskleri yönetmede yardımcı olmak, şeffaflığı artırmak ve yapay zeka merkezli gelecekteki düzenlemelere uyum için sağlam bir temel oluşturmaktır.

IBM Software Ürün Yönetimi ve Büyümeden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Kareem Yusuf'un sözleriyle, işletmeler yapay zekanın gelişmiş yeteneklerinden yararlanmaya istekli ancak şeffaflık sorunları ve bu yapay zeka modellerini verimli bir şekilde yönetememe nedeniyle sıklıkla engellerle karşılaşıyor.

Hem LLM hem de ML modellerinin dağıtımı ve yönetimiyle uğraşan işletmeler için kapsamlı bir çözüm olarak konumlandırılan Watsonx.governance, yapay zeka yönetişim süreçlerinin otomasyonunu, model izlemeyi ve düzeltici önlemlerin uygulanmasını kolaylaştıracak bir dizi araç sunar. Görünürlük özelliğinin eklenmesi onu daha da çekici hale getiriyor. Dahası, düzenlemeleri uygulanabilir politikalara dönüştürme konusundaki yetkinliği, yapay zeka düzenlemelerinin küresel olarak gelişmesiyle birlikte önem kazanacaktır.

IBM Consulting, yapay zekanın sorumlu bir şekilde ölçeklendirilmesi yoluyla müşterileri desteklemek için stratejik yeteneklerini genişletti. Bu, otomatik model yönetimini ve teknolojiyi, süreçleri ve insanları kapsayan bütünsel bir yönetim çerçevesini içerir.

IBM danışmanlar, yapay zeka etik kurulları oluşturma, kurumsal kültürü şekillendirme, ilgili eğitimler sunma, düzenlemeler ve riskler arasında gezinme ve insan odaklı bir tasarım yaklaşımını kullanarak siber güvenlik tehditlerini ele alma konusundaki becerilerini geliştirdi. watsonx.governance aracı, IBM watsonx yapay zeka ve veri platformunun bir parçasıdır ve aynı zamanda yapay zeka asistanlarını, watsonx.ai kurumsal stüdyosunu ve watsonx.data tarafından yönetilen veri deposunu da içerir. Ayrıca IBM, watsonx modelleri için fikri mülkiyet korumasını da uygulamaya koydu.

IBM gibi şirketler, ortaya çıkan yapay zeka ihtiyaçlarını karşılamak için yenilik yapmaya ve gelişmeye devam ettikçe, AppMaster gibi platformlar, her boyuttaki işletme için kesintisiz, uygun maliyetli ve yenilikçi çözümler sağlamaya kararlıdır. Gelişmiş bir arka uç oluşturmaktan no-code bir platform aracılığıyla web ve mobil uygulamalar tasarlamaya kadar AppMaster, teknoloji endüstrisinde devrim yaratmaya devam ediyor.