IBM presenta WatsonX.Governance: una potente soluzione per la gestione dell'intelligenza artificiale generativa

Con un passo significativo verso la gestione delle complessità dell’intelligenza artificiale generativa, IBM ha annunciato ufficialmente l’imminente disponibilità generale del suo strumento all’avanguardia, watsonx.governance, il cui lancio è previsto per dicembre.

L’intelligenza artificiale generativa, caratterizzata dalla dipendenza da modelli linguistici estesi (LLM) o modelli fondamentali, offre un ampio spettro di scenari di casi d’uso aziendali. Tuttavia, tali modelli comportano intrinsecamente rischi e complessità dovuti all’utilizzo di dati non verificati per scopi di formazione e alla difficoltà di spiegare il loro risultato. IBM si è concentrata sulla risoluzione di queste preoccupazioni nello sviluppo di watsonx.governance.

Il ruolo principale di watsonx.governance è quello di aiutare le organizzazioni a gestire i potenziali rischi, aumentare la trasparenza e gettare solide basi per la conformità alle future normative incentrate sull'intelligenza artificiale.

Nelle parole di Kareem Yusuf, Vicepresidente senior per la gestione e la crescita dei prodotti presso IBM Software, le aziende desiderano sfruttare le capacità avanzate dell'intelligenza artificiale, ma spesso incontrano ostacoli dovuti a problemi di trasparenza e all'incapacità di governare in modo efficiente questi modelli di intelligenza artificiale.

Watsonx.governance, posizionato come soluzione completa per le aziende alle prese con l'implementazione e la gestione di modelli LLM e ML, offre una gamma di strumenti per facilitare l'automazione dei processi di governance dell'intelligenza artificiale, il monitoraggio dei modelli e l'implementazione di misure correttive. La caratteristica aggiuntiva della visibilità lo rende ancora più attraente. Inoltre, la sua competenza nel trasformare le normative in politiche applicabili acquisirà importanza con l’evoluzione delle normative sull’IA a livello globale.

IBM Consulting ha ampliato le proprie capacità strategiche per supportare i clienti attraverso un dimensionamento responsabile dell'intelligenza artificiale. Ciò include la governance del modello automatizzato e un quadro di governance olistico che copre tecnologia, processi e persone.

I consulenti di IBM hanno affinato le proprie competenze nel formare comitati etici sull’intelligenza artificiale, plasmare la cultura organizzativa, fornire formazione pertinente, navigare tra normative e rischi e affrontare le minacce alla sicurezza informatica utilizzando un approccio progettuale incentrato sull’uomo. Lo strumento watsonx.governance fa parte della piattaforma dati e AI watsonx di IBM che comprende anche assistenti AI, lo studio aziendale watsonx.ai e l'archivio dati governato watsonx.data. Inoltre, IBM ha anche introdotto la protezione della proprietà intellettuale per i suoi modelli watsonx.

