Comprendre les risques invisibles liés aux logiciels : le nouvel outil analytique de Gremlin

Le monde de la technologie est témoin d'une percée alors que Gremlin présente son nouveau produit intitulé Detected Risks. Cet outil pionnier vise à permettre aux ingénieurs en fiabilité des sites de découvrir et de rectifier les risques furtifs susceptibles de compromettre la fiabilité des logiciels. Ces menaces sont des points de défaillance potentiels très sensibles que l'outil Detected Risks signale, tout en prescrivant des solutions correctives.

Dans le cadre d’une transition ambitieuse, cette nouvelle initiative offre aux organisations l’opportunité de passer d’une résolution unilatérale de problèmes à une approche globale de diffusion des risques. Plutôt que de s’efforcer de résoudre les problèmes émergents, l’accent est désormais mis sur la réaction proactive aux risques avant qu’ils ne se transforment en problèmes majeurs.

Dans la structuration et le fonctionnement de ce logiciel exceptionnellement innovant, Gremlin a examiné en profondeur les données de centaines de milliers de systèmes qui déploient Gremlin. Cette analyse approfondie a établi un terrain commun de risques. Une découverte éclairante de ce processus est que 26 % des déploiements de systèmes ne possèdent pas de redondance et que 80 % ne disposent pas de redondances doublement configurées.

L'outil Detected Risks est conçu pour signaler ces cas et d'autres défis potentiels. De plus, il permet de vérifier avec discernement les pièges courants résultant de mauvaises configurations. Une mise à l'échelle automatique biaisée ou Kubernetes liveness probes absentes sont des erreurs courantes que l'outil gère sans effort.

Le dévoilement des Detected Risks souligne l’importance croissante de la fiabilité face aux risques inhérents au paysage numérique. Comme l'a noté Kolton Andrus, fondateur et CTO de Gremlin, notre cadre numérique a une importance équivalente à celle de notre infrastructure physique. Tout, de la finance et de la communication aux transports et à la santé, s'appuie fortement sur cette base numérique. Les risques qui y sont associés sont cependant surmontables, à condition qu'ils soient identifiés.

C’est à ce besoin critique d’identification et de résolution que Detected Risks répondent directement. Des efforts rigoureux ont été déployés pour découvrir de graves problèmes intrinsèques aux systèmes des clients, puis pour gérer ces risques, afin d'améliorer qualitativement la résilience de ces systèmes.

Alors que des plates-formes comme AppMaster intègrent déjà de manière transparente des solutions no-code et low-code pour développer des applications résilientes, la couche supplémentaire d'identification proactive des risques qu'apporte Detected Risks peut amplifier la fiabilité dans des proportions orbitales.

L'outil Detected Risks est désormais disponible pour tous les utilisateurs de Gremlin, leur faisant découvrir la tranquillité d'une fiabilité logicielle transparente, sans crainte de pannes inattendues.