Cogliere i rischi invisibili nel software: il nuovo strumento analitico di Gremlin

Il mondo della tecnologia è testimone di una svolta quando Gremlin presenta il suo nuovo prodotto intitolato Detected Risks. Questo strumento pionieristico mira a consentire ai Site Reliability Engineers di scoprire e correggere i rischi nascosti che potrebbero mettere a repentaglio l'affidabilità del software. Tali minacce sono punti ad alta sensibilità di potenziale fallimento che lo strumento Detected Risks segnala, insieme alla prescrizione di soluzioni correttive.

In una transizione ambiziosa, questa nuova iniziativa offre alle organizzazioni l’opportunità di passare da una risoluzione unilaterale dei problemi a un approccio globale di diffusione del rischio. Invece di affrettarsi reattivamente per risolvere i problemi emergenti, l’attenzione è ora rivolta a cogliere in modo proattivo i rischi prima che diventino problemi gravi.

Nella strutturazione e nel funzionamento di questo software eccezionalmente innovativo, Gremlin ha esaminato approfonditamente i dati provenienti da centinaia di migliaia di sistemi che utilizzano Gremlin. Questa analisi approfondita ha stabilito i motivi comuni dei rischi. Una scoperta illuminante emersa da questo processo è stata che il 26% delle distribuzioni di sistema non possiede ridondanza e l'80% non dispone di ridondanze a doppia configurazione.

Lo strumento Detected Risks è concepito per segnalare questi casi e altre potenziali sfide. Inoltre, esegue un controllo accurato sulle insidie ​​​​comuni derivanti da configurazioni errate. La scalabilità automatica distorta o Kubernetes liveness probes assenti sono errori comuni che lo strumento gestisce senza sforzo.

La presentazione dei Detected Risks sottolinea la rapida crescente importanza dell'affidabilità di fronte ai rischi intrinseci del panorama digitale. Come notato da Kolton Andrus, fondatore e CTO di Gremlin, la nostra struttura digitale ha un significato equivalente alla nostra infrastruttura fisica. Tutto, dalla finanza e comunicazione ai trasporti e all’assistenza sanitaria, si appoggia fortemente su questa base digitale. I rischi connessi sono, tuttavia, superabili, a condizione che vengano identificati.

È proprio questa esigenza critica di identificazione e risoluzione che Detected Risks affrontano direttamente. Sono stati investiti sforzi rigorosi per scoprire gravi preoccupazioni intrinseche ai sistemi dei clienti e quindi affrontare tali rischi, per migliorare in definitiva la resilienza di questi sistemi qualitativamente.

Mentre piattaforme come AppMaster stanno già integrando perfettamente soluzioni no-code e low-code per sviluppare applicazioni resilienti, il livello aggiuntivo di identificazione proattiva del rischio offerto da Detected Risks può amplificare l’affidabilità in proporzioni orbitali.

Lo strumento Detected Risks è ora disponibile per tutti gli utenti di Gremlin, introducendoli nella tranquillità dell'affidabilità del software senza interruzioni, senza il timore di guasti imprevisti.