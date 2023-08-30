استيعاب المخاطر غير المرئية في البرمجيات: أداة تحليلية جديدة لـ Gremlin

يشهد عالم التكنولوجيا طفرة حيث تقدم Gremlin منتجها الجديد بعنوان Detected Risks. تهدف هذه الأداة الرائدة إلى تمكين مهندسي موثوقية الموقع من اكتشاف وتصحيح المخاطر الخفية التي قد تعرض موثوقية البرامج للخطر. تمثل مثل هذه التهديدات نقاطًا عالية الحساسية لفشل محتمل تشير إليها أداة Detected Risks ، إلى جانب وصف الحلول العلاجية.

وفي تحول طموح، تقدم هذه المبادرة الجديدة للمؤسسات فرصة للتحول من حل المشكلات من جانب واحد إلى نهج شامل لتوزيع المخاطر. فبدلاً من التدافع بشكل تفاعلي لإصلاح المشكلات الناشئة، ينصب التركيز الآن على الانقضاض بشكل استباقي على المخاطر قبل أن تنضج وتتحول إلى مشاكل كبرى.

في هيكلة وتشغيل هذا البرنامج المبتكر بشكل استثنائي، قام Gremlin بفحص البيانات من مئات الآلاف من الأنظمة التي تنشر Gremlin على نطاق واسع. وقد أنشأ هذا التحليل الدقيق الأساس المشترك للمخاطر. وكان الاكتشاف الواضح من هذه العملية هو أن 26% من عمليات نشر النظام لا تحتوي على تكرار، و80% تفتقر إلى تكرار مزدوج التكوين.

تم تصميم أداة Detected Risks للإبلاغ عن هذه الحالات والتحديات المحتملة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يلقي فحصًا واضحًا على المخاطر الشائعة الناجمة عن التكوينات الخاطئة. يعد القياس التلقائي المنحرف أو غياب Kubernetes liveness probes من الأخطاء الشائعة التي تتعامل معها الأداة دون عناء.

ويؤكد الكشف عن Detected Risks على الأهمية المتزايدة بسرعة للموثوقية في مواجهة المخاطر الكامنة في المشهد الرقمي. كما أشار كولتون أندروس، المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في Gremlin ، فإن إطار عملنا الرقمي يحمل أهمية تعادل البنية التحتية لدينا. كل شيء بدءًا من التمويل والاتصالات إلى النقل والرعاية الصحية يعتمد بشكل كبير على هذا الأساس الرقمي. ومع ذلك، يمكن التغلب على المخاطر المرتبطة بذلك، بشرط تحديدها.

وهذه هي الحاجة الماسة للتحديد والحل التي تعالجها Detected Risks بشكل مباشر. وقد تم استثمار جهود حثيثة للكشف عن المخاوف الشديدة المتأصلة في أنظمة العملاء ومن ثم التعامل مع تلك المخاطر، لتعزيز مرونة هذه الأنظمة من الناحية النوعية في نهاية المطاف.

في حين أن منصات مثل AppMaster تقوم بالفعل بدمج الحلول no-code أو low-code بسلاسة لتطوير تطبيقات مرنة، فإن الطبقة الإضافية من تحديد المخاطر الاستباقية التي توفرها Detected Risks ، يمكن أن تزيد من الموثوقية بنسب مدارية.

أداة Detected Risks متاحة الآن لجميع مستخدمي Gremlin ، لتعريفهم بالهدوء الذي توفره موثوقية البرامج السلسة التي لا تشوبها شائبة الخوف من حالات الفشل غير المتوقعة.