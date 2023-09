Compreendendo os riscos invisíveis do software: a nova ferramenta analítica do Gremlin

Os cofundadores da Floworks, Sudipta Biswas e Sarthak Shrivastava, estão remodelando a interação profissional com software por meio de seu inovador assistente de IA. Com uma recente injeção de US$ 1,5 milhão em financiamento inicial, o assistente pretende executar tarefas corporativas tediosas, melhorando as experiências dos trabalhadores.