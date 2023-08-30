抓住软件中看不见的风险：Gremlin 的新颖分析工具

随着Gremlin推出名为Detected Risks的新颖产品，技术世界见证了一项突破。这一开创性工具旨在帮助站点可靠性工程师发现并纠正可能危及软件可靠性的隐秘风险。此类威胁是Detected Risks工具标记的潜在故障的高敏感点，并提供补救解决方案。

在雄心勃勃的转型中，这一新举措为组织提供了从单方面解决问题转向全面风险分散方法的机会。现在的重点不是被动地忙于修复新出现的问题，而是在风险发展成重大问题之前主动应对风险。

在构建和运行这款极具创新性的软件时， Gremlin广泛检查了来自部署Gremlin的数十万个系统的数据。这种敏锐的分析确立了风险的共同点。此过程中一个有启发性的发现是，26% 的系统部署不具备冗余，80% 缺乏双重配置的冗余。

Detected Risks工具旨在标记这些实例和其他潜在挑战。此外，它还能对因配置错误而导致的常见陷阱进行敏锐的检查。倾斜的自动缩放或缺少Kubernetes liveness probes是该工具可以轻松处理的常见错误。

Detected Risks的公布强调了面对数字环境的固有风险，可靠性的重要性迅速上升。正如Gremlin创始人兼首席技术官 Kolton Andrus 所指出的，我们的数字框架与我们的实体基础设施具有同等的意义。从金融和通信到交通和医疗保健的一切都严重依赖于这个数字基础。然而，只要识别出所附带的风险，是可以克服的。

Detected Risks直接解决了这种识别和解决的关键需求。我们投入了巨大的努力来发现客户系统固有的严重问题，然后应对这些风险，最终从质量上增强这些系统的弹性。

虽然像AppMaster这样的平台已经无缝集成no-code和low-code解决方案来开发弹性应用程序，但Detected Risks带来的额外主动风险识别层可以提高轨道比例的可靠性。

Gremlin的所有用户现在都可以使用Detected Risks工具，向他们介绍无缝软件可靠性的宁静，而不会因担心意外故障而受到影响。