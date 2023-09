De onzichtbare risico's van software begrijpen: Gremlin's nieuwe analytische tool

De technologiewereld is getuige van een doorbraak nu Gremlin zijn nieuwe product getiteld Detected Risks introduceert. Deze baanbrekende tool is bedoeld om Site Reliability Engineers in staat te stellen verborgen risico's op te sporen en te verhelpen die de betrouwbaarheid van software in gevaar kunnen brengen. Dergelijke bedreigingen zijn zeer gevoelige punten van potentieel falen die de tool Detected Risks signaleert, samen met het voorschrijven van corrigerende oplossingen.

In een ambitieuze transitie biedt dit nieuwe initiatief organisaties de kans om over te stappen van eenzijdige probleemoplossing naar een alomvattende risicospreidingsaanpak. In plaats van zich reactief te haasten om opkomende problemen te repareren, ligt de nadruk nu op het proactief aanpakken van risico's voordat deze uitgroeien tot grote problemen.

Bij de structurering en werking van deze uitzonderlijk innovatieve software heeft Gremlin uitgebreid de gegevens onderzocht van honderdduizenden systemen die Gremlin inzetten. Deze scherpe analyse bracht de gemeenschappelijke basis van risico's tot stand. Een verhelderende ontdekking uit dit proces was dat 26% van de systeemimplementaties niet over redundantie beschikt, en dat 80% geen dubbel geconfigureerde redundanties heeft.

De tool Detected Risks is ontwikkeld om deze gevallen en andere potentiële uitdagingen te signaleren. Bovendien werpt het een scherpe controle op veelvoorkomende valkuilen die voortkomen uit verkeerde configuraties. Onregelmatige automatische schaling of ontbrekende Kubernetes liveness probes zijn veelvoorkomende fouten die de tool moeiteloos afhandelt.

De onthulling van Detected Risks benadrukt het snel escalerende belang van betrouwbaarheid in het licht van de inherente risico's van het digitale landschap. Zoals Kolton Andrus, de oprichter en CTO van Gremlin, opmerkte, heeft ons digitale raamwerk een betekenis die gelijkwaardig is aan onze fysieke infrastructuur. Alles, van financiën en communicatie tot transport en gezondheidszorg, leunt zwaar op deze digitale basis. De daaraan verbonden risico's zijn echter overkomelijk, op voorwaarde dat ze worden onderkend.

Het is deze cruciale behoefte aan identificatie en oplossing waar Detected Risks direct op inspeelt. Er zijn rigoureuze inspanningen geleverd om ernstige zorgen die inherent zijn aan klantsystemen aan het licht te brengen en vervolgens die risico's te beheersen, om uiteindelijk de veerkracht van deze systemen kwalitatief te vergroten.

Terwijl platforms als AppMaster al naadloos no-code en low-code oplossingen integreren om veerkrachtige applicaties te ontwikkelen, kan de extra laag van proactieve risico-identificatie die Detected Risks met zich meebrengt, de betrouwbaarheid in orbitale proporties vergroten.

De tool Detected Risks is nu beschikbaar voor alle gebruikers van Gremlin en laat hen kennismaken met de rust van naadloze softwarebetrouwbaarheid, onbezoedeld door de angst voor onverwachte fouten.