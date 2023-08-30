Учёт невидимых рисков в программном обеспечении: новый аналитический инструмент Gremlin

Мир технологий стал свидетелем прорыва: Gremlin представляет свой новый продукт под названием « Detected Risks. Этот новаторский инструмент призван дать инженерам по обеспечению надежности объектов возможность выявлять и устранять скрытые риски, которые могут поставить под угрозу надежность программного обеспечения. Такие угрозы представляют собой высокочувствительные точки потенциального сбоя, которые инструмент Detected Risks отмечает, а также предписывает меры по устранению.

В рамках амбициозного перехода эта новая инициатива предоставляет организациям возможность перейти от одностороннего решения проблем к комплексному подходу к распределению рисков. Вместо того, чтобы быстро реагировать на устранение возникающих проблем, сейчас основное внимание уделяется активным действиям по устранению рисков до того, как они перерастут в серьезные проблемы.

При структурировании и эксплуатации этого исключительно инновационного программного обеспечения Gremlin тщательно изучила данные сотен тысяч систем, на которых развернут Gremlin. Этот тщательный анализ выявил общие основания рисков. Показательным открытием этого процесса стало то, что 26% развертываний систем не имеют резервирования, а 80% не имеют резервирования с двойной конфигурацией.

Инструмент Detected Risks предназначен для выявления таких случаев и других потенциальных проблем. Кроме того, он тщательно проверяет распространенные ошибки, возникающие из-за неправильных конфигураций. Неправильное автомасштабирование или отсутствие Kubernetes liveness probes — распространенные ошибки, с которыми инструмент легко справляется.

Публикация Detected Risks подчеркивает быстро растущую важность надежности перед лицом рисков, присущих цифровому ландшафту. Как отметил Колтон Андрус, основатель и технический директор Gremlin, наша цифровая структура имеет значение, эквивалентное нашей обычной инфраструктуре. Все, от финансов и связи до транспорта и здравоохранения, в значительной степени опирается на эту цифровую основу. Однако связанные с этим риски преодолимы, если они идентифицированы.

Именно этой критической потребности в выявлении и устранении непосредственным образом отвечают Detected Risks. Были приложены серьезные усилия для выявления серьезных проблем, присущих системам клиентов, а затем для устранения этих рисков, чтобы в конечном итоге качественно повысить устойчивость этих систем.

В то время как такие платформы, как AppMaster, уже органично интегрируют решения no-code и low-code для разработки устойчивых приложений, дополнительный уровень упреждающей идентификации рисков, который обеспечивает Detected Risks, может повысить надежность в орбитальных пропорциях.

Инструмент Detected Risks теперь доступен всем пользователям Gremlin, знакомя их со спокойствием безупречной надежности программного обеспечения, не запятнанным страхом неожиданных сбоев.