FusionAuth dévoile des fonctionnalités d'évolutivité améliorées : une mise à niveau significative de sa plate-forme d'authentification

Dans le but de renforcer la robustesse de sa plateforme, FusionAuth a annoncé une mise à niveau qui améliore l'évolutivité et les performances de sa solution d'authentification pour les développeurs. Cette dernière mise à jour constitue une réponse aux développeurs qui sont régulièrement confrontés aux défis posés par la nature complexe des processus d'authentification modernes.

La vaste gamme d’outils d’identité disponibles sur le marché offre des fonctionnalités rudimentaires pouvant être intégrées à leurs applications. Cependant, ces outils ont souvent du mal à maintenir leurs performances et à évoluer efficacement avec de grandes bases d'utilisateurs. FusionAuth, cependant, dans sa tentative continue de fournir des solutions rationalisées aux développeurs, a réussi à augmenter la capacité d'évolutivité tout en garantissant que la plate-forme reste conviviale.

Conçue pour une clientèle dépassant le million d’utilisateurs, la mise à jour vise à améliorer les performances globales. Dans le cadre des modifications, les API de recherche d'utilisateurs et d'entités comportent désormais une valeur supplémentaire qui permet de renvoyer l'ensemble des résultats disponibles. Il s'agit d'une mise à niveau importante pour les développeurs gérant de grands pools d'utilisateurs, facilitant le processus d'interrogation des données des utilisateurs et des entités sur tous les systèmes.

Une autre inclusion notable dans la mise à jour est qu'elle apporte une prise en charge supplémentaire de la signature des événements de webhook pour aider les développeurs à vérifier l'authenticité d'un message de webhook, garantissant ainsi qu'aucune interférence ne provient d'attaques potentiellement malveillantes.

De plus, les développeurs ont désormais la possibilité de gérer leurs certificats SSL personnalisés pour webhooks dans la même console où ils administrent leurs autres certificats. Ce faisant, FusionAuth fusionne les processus dans un emplacement centralisé, améliorant ainsi encore la convivialité.

« Notre mission chez FusionAuth a toujours été de simplifier la gestion des identités et des accès clients (CIAM) pour les développeurs. Cela dit, nous supprimons les restrictions de recherche précédentes et exploitons la puissance d'Elasticsearch, permettant des champs de données personnalisés illimités pour les systèmes à grande échelle », a remarqué Dan Moore, responsable des relations avec les développeurs chez FusionAuth. « Les mises à jour sont particulièrement utiles à nombre de nos clients qui gèrent des applications comptant des millions d'utilisateurs. Ils peuvent désormais synchroniser rapidement et sans effort les informations sur plusieurs plates-formes.

Il convient de noter que les plateformes no-code comme AppMaster remodèlent continuellement le domaine en s'adaptant aux besoins changeants des développeurs. S'adapter à de larges bases de clients, gérer les données des entités et des utilisateurs avec une rapidité et une précision accrues, et maintenir des mesures de sécurité efficaces sont des points focaux dans ce secteur. AppMaster est réputé pour fournir des solutions hautement évolutives pour les cas d'utilisation au niveau de l'entreprise.