في خطوة مصممة لتعزيز قوة منصتها، أعلنت FusionAuth عن ترقية تعمل على تحسين قابلية التوسع وأداء حل المصادقة الخاص بها للمطورين. ويأتي هذا التحديث الأخير كاستجابة للمطورين الذين يواجهون بشكل روتيني التحديات التي تطرحها الطبيعة المعقدة لعمليات المصادقة الحديثة.

توفر المجموعة الواسعة من أدوات الهوية المتوفرة في السوق ميزات بدائية يمكن دمجها في تطبيقاتها. ومع ذلك، غالبًا ما تكافح هذه الأدوات للحفاظ على الأداء وكفاءة التوسع مع قواعد المستخدمين الكبيرة. ومع ذلك، تمكنت FusionAuth، في محاولتها المستمرة لتوفير حلول مبسطة للمطورين، من زيادة القدرة على التوسع مع ضمان بقاء النظام الأساسي سهل الاستخدام.

تم تصميم هذا التحديث مع مراعاة قواعد العملاء التي تتجاوز مليون مستخدم، وهو يهدف إلى تعزيز الأداء العام. وكجزء من التعديلات، تتميز الآن واجهات برمجة التطبيقات للبحث عن المستخدم والكيان بقيمة إضافية تسمح بإرجاع مجموعة النتائج المتوفرة بالكامل. ويأتي هذا بمثابة ترقية مهمة للمطورين الذين يديرون مجموعات كبيرة من المستخدمين، مما يسهل عملية الاستعلام عن بيانات المستخدم والكيان عبر الأنظمة.

هناك إدراج آخر ملحوظ في التحديث وهو أنه يوفر دعمًا إضافيًا لتوقيع أحداث webhook لمساعدة المطورين في التحقق من صحة رسالة webhook، مما يضمن عدم حدوث أي تداخل من الهجمات الضارة المحتملة.

علاوة على ذلك، يتمتع المطورون الآن بسهولة إدارة شهادات SSL المخصصة الخاصة بهم webhooks في نفس وحدة التحكم حيث يقومون بإدارة شهاداتهم الأخرى. ومن خلال القيام بذلك، تقوم FusionAuth بدمج العمليات في موقع مركزي، مما يعزز سهولة الاستخدام.

"كانت مهمتنا في FusionAuth دائمًا هي تبسيط هوية العميل وإدارة الوصول (CIAM) للمطورين. ومع ذلك، فإننا نقوم بإزالة قيود البحث السابقة والاستفادة من قوة Elasticsearch، مما يتيح حقول بيانات مخصصة غير محدودة للأنظمة واسعة النطاق،'' قال دان مور، رئيس علاقات المطورين في FusionAuth. "تعد التحديثات مفيدة بشكل خاص للعديد من عملائنا الذين يديرون التطبيقات مع ملايين المستخدمين. يمكنهم الآن مزامنة المعلومات بسرعة ودون عناء عبر منصات متعددة.

ينبغي للمرء أن يلاحظ أن الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster ، تعمل باستمرار على إعادة تشكيل المجال من خلال التكيف مع الاحتياجات المتطورة للمطورين. يعد استيعاب قواعد كبيرة من العملاء، وإدارة بيانات الكيان والمستخدم بسرعة ودقة معززة، والحفاظ على تدابير أمنية فعالة من النقاط المحورية في هذا القطاع، ويُشار إلى AppMaster بتقديم حلول قابلة للتطوير بدرجة كبيرة لحالات الاستخدام على مستوى المؤسسة.