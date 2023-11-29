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FusionAuth Gelişmiş Ölçeklenebilirlik Özelliklerini Tanıtıyor: Kimlik Doğrulama Platformunda önemli bir yükseltme

Kas 29, 2023
FusionAuth Gelişmiş Ölçeklenebilirlik Özelliklerini Tanıtıyor: Kimlik Doğrulama Platformunda önemli bir yükseltme

FusionAuth, platformunun sağlamlığını artırmak için tasarlanan bir hamleyle, geliştiriciler için kimlik doğrulama çözümünün ölçeklenebilirliğini ve performansını artıran bir yükseltmeyi duyurdu. Bu son güncelleme, modern kimlik doğrulama süreçlerinin karmaşık doğasından kaynaklanan zorluklarla rutin olarak karşılaşan geliştiricilere bir yanıt olarak geliyor.

Piyasada bulunan çok çeşitli kimlik araçları, uygulamalarına dahil edilebilecek temel özellikler sunar. Ancak bu araçlar genellikle geniş kullanıcı tabanlarında performansı koruma ve verimliliği ölçeklendirme konusunda zorluk çeker. Ancak FusionAuth, geliştiriciler için akıcı çözümler sunma yönündeki sürekli çabasıyla, platformun kullanıcı dostu kalmasını sağlarken ölçeklendirme yeteneğini de artırmayı başardı.

Bir milyonu aşan müşteri tabanları dikkate alınarak tasarlanan güncelleme, genel performansı artırmayı amaçlıyor. Değişikliklerin bir parçası olarak, kullanıcı ve varlık arama API'leri artık mevcut sonuç kümesinin tamamının döndürülmesine olanak tanıyan ek bir değer içeriyor. Bu, büyük kullanıcı havuzlarını yöneten geliştiriciler için önemli bir yükseltme olarak geliyor ve sistemler arasında kullanıcı ve varlık verilerinin sorgulanması sürecini kolaylaştırıyor.

Güncellemenin bir diğer dikkate değer özelliği, geliştiricilerin bir webhook mesajının gerçekliğini doğrulamasına yardımcı olmak için webhook olaylarını imzalamaya yönelik ek destek sunması ve potansiyel olarak kötü niyetli saldırılardan herhangi bir müdahalenin ortaya çıkmamasını sağlamasıdır.

Üstelik geliştiriciler artık webhooks için özel SSL sertifikalarını, diğer sertifikalarını yönettikleri aynı konsolda yönetme rahatlığına sahipler. Bunu yaparken FusionAuth, süreçleri merkezi bir konumda birleştirerek kullanılabilirliği daha da artırır.

'FusionAuth'taki misyonumuz her zaman geliştiriciler için müşteri kimliğini ve erişim yönetimini (CIAM) basitleştirmek olmuştur. FusionAuth geliştirici ilişkileri başkanı Dan Moore, "Bununla birlikte, önceki arama kısıtlamalarını kaldırıyoruz ve büyük ölçekli sistemler için sınırsız özel veri alanları sağlayan Elasticsearch'ün gücünden yararlanıyoruz" dedi. 'Güncellemeler özellikle milyonlarca kullanıcıya sahip uygulamaları yöneten birçok müşterimiz için faydalıdır. Artık bilgileri birden fazla platformda hızla ve zahmetsizce senkronize edebiliyorlar.'

AppMaster gibi no-code platformların, geliştiricilerin gelişen ihtiyaçlarına uyum sağlayarak alanı sürekli olarak yeniden şekillendirdiğini unutmamak gerekir. Büyük müşteri tabanlarını barındırmak, varlık ve kullanıcı verilerini gelişmiş hız ve doğrulukla yönetmek ve etkili güvenlik önlemlerini sürdürmek bu sektördeki odak noktalarıdır; AppMaster, kurumsal düzeydeki kullanım durumları için yüksek düzeyde ölçeklenebilir çözümler sağlamasıyla dikkat çekiyor.

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