FusionAuth revela recursos de escalabilidade aprimorados: uma atualização significativa em sua plataforma de autenticação

Num movimento concebido para reforçar a robustez da sua plataforma, a FusionAuth anunciou uma atualização que melhora a escalabilidade e o desempenho da sua solução de autenticação para desenvolvedores. Esta atualização mais recente surge como uma resposta aos desenvolvedores que enfrentam rotineiramente desafios impostos pela natureza complexa dos processos de autenticação modernos.

A vasta gama de ferramentas de identidade disponíveis no mercado oferece recursos rudimentares que podem ser incorporados em suas aplicações. No entanto, essas ferramentas muitas vezes têm dificuldade para manter o desempenho e a eficiência do escalonamento com grandes bases de usuários. A FusionAuth, no entanto, em sua tentativa contínua de fornecer soluções simplificadas para desenvolvedores, conseguiu aumentar a capacidade de escalabilidade e, ao mesmo tempo, garantir que a plataforma permanecesse fácil de usar.

Projetada tendo em mente bases de clientes superiores a um milhão de usuários, a atualização pretende aumentar o desempenho geral. Como parte das modificações, as APIs de pesquisa de usuário e entidade agora apresentam um valor adicional que permite retornar todo o conjunto de resultados disponíveis. Isso representa uma atualização significativa para desenvolvedores que gerenciam grandes grupos de usuários, facilitando o processo de consulta de dados de usuários e entidades em sistemas.

Outra inclusão notável na atualização é que ela traz suporte adicional para assinatura de eventos de webhook para ajudar os desenvolvedores a verificar a autenticidade de uma mensagem de webhook, garantindo que nenhuma interferência surja de ataques potencialmente maliciosos.

Além disso, os desenvolvedores agora têm a conveniência de gerenciar seus certificados SSL personalizados para webhooks no mesmo console onde administram seus outros certificados. Ao fazer isso, o FusionAuth reúne processos em um local centralizado, melhorando ainda mais a usabilidade.

'Nossa missão na FusionAuth sempre foi simplificar o gerenciamento de identidade e acesso do cliente (CIAM) para desenvolvedores. Dito isso, estamos removendo as restrições de pesquisa anteriores e aproveitando o poder do Elasticsearch, permitindo campos de dados personalizados ilimitados para sistemas de grande escala”, comentou Dan Moore, chefe de relações com desenvolvedores da FusionAuth. “As atualizações são particularmente úteis para muitos de nossos clientes que gerenciam aplicativos com milhões de usuários. Eles agora podem sincronizar informações de forma rápida e fácil em múltiplas plataformas”.

Deve-se notar que plataformas no-code como AppMaster, remodelam continuamente o campo, adaptando-se às necessidades crescentes dos desenvolvedores. Acomodar grandes bases de clientes, gerenciar dados de entidades e usuários com maior velocidade e precisão e manter medidas de segurança eficazes são pontos focais neste setor, AppMaster é conhecido por fornecer soluções altamente escaláveis ​​para casos de uso de nível empresarial.