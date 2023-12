FusionAuth przedstawia ulepszone funkcje skalowalności: znaczące ulepszenie platformy uwierzytelniania

W ramach ruchu mającego na celu zwiększenie niezawodności swojej platformy firma FusionAuth ogłosiła aktualizację, która zwiększa skalowalność i wydajność rozwiązania uwierzytelniającego dla programistów. Ta najnowsza aktualizacja stanowi odpowiedź dla programistów, którzy regularnie napotykają wyzwania wynikające ze złożonej natury nowoczesnych procesów uwierzytelniania.

Szeroka gama narzędzi tożsamości dostępnych na rynku oferuje podstawowe funkcje, które można włączyć do swoich aplikacji. Jednak narzędzia te często mają trudności z utrzymaniem wydajności i efektywności skalowania w przypadku dużych baz użytkowników. Jednakże FusionAuth, nieustannie starając się dostarczać programistom usprawnione rozwiązania, zdołał zwiększyć możliwości skalowania, zapewniając jednocześnie, że platforma pozostaje przyjazna dla użytkownika.

Aktualizacja, zaprojektowana z myślą o bazach klientów przekraczających milion użytkowników, ma na celu zwiększenie ogólnej wydajności. W ramach modyfikacji interfejsy API wyszukiwania użytkowników i jednostek zawierają teraz dodatkową wartość, która umożliwia zwrócenie całego dostępnego zestawu wyników. Jest to znaczące ulepszenie dla programistów zarządzających dużymi pulami użytkowników, ułatwiające proces wysyłania zapytań o dane użytkowników i podmiotów w różnych systemach.

Inną godną uwagi nowością w aktualizacji jest dodatkowa obsługa podpisywania zdarzeń elementu webhook, aby pomóc programistom w weryfikowaniu autentyczności wiadomości elementu webhook, zapewniając brak zakłóceń spowodowanych potencjalnie złośliwymi atakami.

Co więcej, programiści mają teraz wygodę zarządzania niestandardowymi certyfikatami SSL dla webhooks w tej samej konsoli, w której zarządzają innymi certyfikatami. W ten sposób FusionAuth łączy procesy w scentralizowaną lokalizację, jeszcze bardziej zwiększając użyteczność.

„Naszą misją w FusionAuth zawsze było upraszczanie programistom zarządzania tożsamością i dostępem klientów (CIAM). To powiedziawszy, usuwamy poprzednie ograniczenia wyszukiwania i wykorzystujemy możliwości Elasticsearch, umożliwiając nieograniczone niestandardowe pola danych dla dużych systemów” – zauważył Dan Moore, szef relacji z programistami w FusionAuth. „Aktualizacje są szczególnie pomocne dla wielu naszych klientów, którzy zarządzają aplikacjami z milionami użytkowników. Mogą teraz szybko i bez wysiłku synchronizować informacje na wielu platformach.

Należy zauważyć, że platformy no-code takie jak AppMaster, nieustannie zmieniają dziedzinę, dostosowując się do zmieniających się potrzeb programistów. Obsługując duże bazy klientów, zarządzając danymi podmiotów i użytkowników ze zwiększoną szybkością i dokładnością oraz utrzymując skuteczne środki bezpieczeństwa, to główne punkty w tym sektorze, AppMaster jest znany z dostarczania wysoce skalowalnych rozwiązań do zastosowań na poziomie przedsiębiorstwa.