为了增强其平台的稳健性，FusionAuth 宣布进行升级，为开发人员增强其身份验证解决方案的可扩展性和性能。此最新更新是对经常遇到现代身份验证过程的复杂性带来的挑战的开发人员的回应。

市场上提供的大量身份工具提供了可以合并到其应用程序中的基本功能。然而，这些工具通常很难在拥有大量用户群的情况下维持性能和扩展效率。然而，FusionAuth 在不断为开发人员提供简化的解决方案的过程中，设法增强了扩展能力，同时确保平台保持用户友好。

该更新在设计时考虑到了超过 100 万用户的客户群，旨在提高整体性能。作为修改的一部分，用户和实体搜索 API 现在具有一个附加值，允许返回整个可用结果集。对于管理大量用户的开发人员来说，这是一次重大升级，简化了跨系统查询用户和实体数据的过程。

更新中另一个值得注意的内容是，它增加了对签名 Webhook 事件的支持，以帮助开发人员验证 Webhook 消息的真实性，确保不会受到潜在恶意攻击的干扰。

此外，开发人员现在可以方便地在管理其他证书的同一控制台中管理webhooks的自定义 SSL 证书。在此过程中，FusionAuth 将流程合并到一个集中位置，进一步增强可用性。

“我们 FusionAuth 的使命始终是为开发人员简化客户身份和访问管理 (CIAM)。也就是说，我们正在消除以前的搜索限制，并利用 Elasticsearch 的强大功能，为大型系统提供无限的自定义数据字段。”FusionAuth 开发者关系主管 Dan Moore 说道。 “这些更新对于我们管理拥有数百万用户的应用程序的许多客户来说特别有帮助。他们现在可以快速、轻松地跨多个平台同步信息。

应该指出的是，像AppMaster这样的no-code平台通过适应开发人员不断变化的需求来不断重塑该领域。适应庞大的客户群、以更高的速度和准确性管理实体和用户数据以及维护有效的安全措施是该领域的重点， AppMaster因为企业级用例提供高度可扩展的解决方案而闻名。