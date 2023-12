FusionAuth presenta funzionalità di scalabilità migliorate: un aggiornamento significativo nella piattaforma di autenticazione

Con una mossa progettata per rafforzare la robustezza della sua piattaforma, FusionAuth ha annunciato un aggiornamento che migliora la scalabilità e le prestazioni della sua soluzione di autenticazione per gli sviluppatori. Quest'ultimo aggiornamento rappresenta una risposta agli sviluppatori che affrontano regolarmente le sfide poste dalla natura complessa dei moderni processi di autenticazione.

La vasta gamma di strumenti di identità disponibili sul mercato offre funzionalità rudimentali che possono essere incorporate nelle loro applicazioni. Tuttavia, questi strumenti spesso hanno difficoltà a mantenere le prestazioni e ad aumentare l’efficienza con basi di utenti di grandi dimensioni. FusionAuth, tuttavia, nel suo continuo tentativo di fornire soluzioni semplificate agli sviluppatori, è riuscita ad aumentare la capacità di scalabilità garantendo al tempo stesso che la piattaforma rimanesse facile da usare.

Progettato pensando a basi di clienti che superano il milione di utenti, l'aggiornamento pretende di aumentare le prestazioni complessive. Nell'ambito delle modifiche, le API di ricerca di utenti ed entità ora presentano un valore aggiuntivo che consente di restituire l'intero set di risultati disponibile. Si tratta di un aggiornamento significativo per gli sviluppatori che gestiscono grandi pool di utenti, facilitando il processo di interrogazione dei dati di utenti ed entità nei sistemi.

Un'altra aggiunta degna di nota nell'aggiornamento è che apporta ulteriore supporto per la firma di eventi webhook per assistere gli sviluppatori nella verifica dell'autenticità di un messaggio webhook, garantendo che non si verifichino interferenze da attacchi potenzialmente dannosi.

Inoltre, gli sviluppatori ora hanno la comodità di gestire i propri certificati SSL personalizzati per webhooks nella stessa console in cui amministrano gli altri certificati. In tal modo, FusionAuth unisce i processi in una posizione centralizzata, migliorando ulteriormente l'usabilità.

'La nostra missione in FusionAuth è sempre stata quella di semplificare la gestione dell'identità e degli accessi dei clienti (CIAM) per gli sviluppatori. Detto questo, stiamo rimuovendo le precedenti restrizioni di ricerca e sfruttando la potenza di Elasticsearch, consentendo campi dati personalizzati illimitati per sistemi su larga scala", ha osservato Dan Moore, responsabile delle relazioni con gli sviluppatori presso FusionAuth. 'Gli aggiornamenti sono particolarmente utili per molti dei nostri clienti che gestiscono applicazioni con milioni di utenti. Ora possono sincronizzare rapidamente e senza sforzo le informazioni su più piattaforme.'

Va notato che le piattaforme no-code come AppMaster rimodellano continuamente il campo adattandosi alle esigenze in evoluzione degli sviluppatori. La capacità di soddisfare ampie basi di clienti, la gestione dei dati di entità e utenti con maggiore velocità e precisione e il mantenimento di misure di sicurezza efficaci sono punti focali in questo settore. AppMaster è noto per fornire soluzioni altamente scalabili per casi d'uso a livello aziendale.