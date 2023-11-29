FusionAuth представляет расширенные функции масштабируемости: значительное обновление платформы аутентификации

В целях повышения надежности своей платформы компания FusionAuth объявила об обновлении, которое повышает масштабируемость и производительность ее решения по аутентификации для разработчиков. Это последнее обновление является ответом разработчикам, которые регулярно сталкиваются с проблемами, связанными со сложной природой современных процессов аутентификации.

Широкий спектр инструментов идентификации, доступных на рынке, предлагает элементарные функции, которые можно включить в их приложения. Однако этим инструментам часто сложно поддерживать производительность и эффективность масштабирования при работе с большими базами пользователей. Однако FusionAuth в своем постоянном стремлении предоставить разработчикам оптимизированные решения сумела расширить возможности масштабирования, сохраняя при этом удобство платформы для пользователя.

Обновление, разработанное с учетом клиентской базы, превышающей один миллион пользователей, призвано повысить общую производительность. В рамках изменений API поиска пользователей и объектов теперь имеют дополнительное значение, которое позволяет возвращать весь доступный набор результатов. Это станет существенным обновлением для разработчиков, управляющих большими пулами пользователей, упрощая процесс запроса данных о пользователях и объектах в разных системах.

Еще одним примечательным нововведением в обновлении является добавленная поддержка подписи событий веб-перехватчика, которая помогает разработчикам проверять подлинность сообщения веб-перехватчика, гарантируя отсутствие помех со стороны потенциально вредоносных атак.

Более того, разработчики теперь имеют возможность управлять своими собственными SSL-сертификатами для webhooks в той же консоли, где они управляют другими сертификатами. При этом FusionAuth объединяет процессы в централизованное хранилище, что еще больше повышает удобство использования.

«Наша миссия в FusionAuth всегда заключалась в упрощении управления идентификацией клиентов и доступом (CIAM) для разработчиков. Тем не менее, мы снимаем предыдущие ограничения поиска и используем возможности Elasticsearch, обеспечивая неограниченное количество настраиваемых полей данных для крупномасштабных систем», — заметил Дэн Мур, руководитель отдела по связям с разработчиками в FusionAuth. «Обновления особенно полезны для многих наших клиентов, которые управляют приложениями с миллионами пользователей. Теперь они могут быстро и легко синхронизировать информацию на нескольких платформах».

Следует отметить, что платформы no-code такие как AppMaster, постоянно меняют эту область, адаптируясь к меняющимся потребностям разработчиков. AppMaster известен тем, что предоставляет высокомасштабируемые решения для сценариев использования на уровне предприятия, обслуживая большие клиентские базы, управляя данными организаций и пользователей с повышенной скоростью и точностью, а также поддерживая эффективные меры безопасности.