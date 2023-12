Microsoft se prépare à introduire de nouvelles fonctionnalités pour son produit d'IA - Microsoft Copilot

Microsoft est sur le point de révolutionner ses offres d'intelligence artificielle (IA) en les regroupant sous une seule entité unifiée nommée Microsoft Copilot. Cette consolidation inclut des produits très appréciés tels que Bing Chat et des fonctionnalités d'IA sur les plateformes Microsoft Edge, Microsoft 365 et Windows. L'objectif de ce mouvement est d'améliorer l'expérience utilisateur en fournissant une suite d'IA unifiée.

Dans une récente révélation, le géant de la technologie a annoncé avoir lancé la phase de test de plusieurs nouvelles fonctionnalités destinées à enrichir l'expérience Microsoft Copilot. Parmi la liste des fonctionnalités à venir, voici celles qui créent un buzz important dans le monde de la technologie.

L'intégration très attendue du dernier modèle d'IA d'OpenAI, le GPT-4 Turbo dans Microsoft Copilot devrait être mise en service dans quelques semaines. Cette intégration aidera à gérer des tâches plus complexes, améliorant ainsi la fonctionnalité globale. Certains utilisateurs ont déjà eu un avant-goût de cette nouvelle offre, actuellement utilisée à des fins de tests.

Microsoft a encore enrichi sa pile de fonctionnalités en incorporant le modèle DALL-E 3, permettant aux utilisateurs de restituer des images de haute qualité à partir d'invites. Une autre fonctionnalité imminente est la sélection et la réécriture de texte sur son navigateur, Microsoft Edge, qui devrait être déployé prochainement.

Bing rejoint le train des mises à jour avec une nouvelle fonctionnalité de recherche approfondie utilisant la puissance de GPT-4. Cette fonctionnalité améliore l'expérience de recherche en élargissant les requêtes de recherche d'origine en descriptions complètes, fournissant ainsi des résultats de recherche plus pertinents basés sur l'IA. En dehors de cela, la capacité de recherche d’images de Bing a également été renforcée grâce à l’intégration des capacités de vision de GPT-4.

Une nouvelle offre intéressante est une fonctionnalité d'interprétation de code qui permettrait aux utilisateurs de déléguer des tâches complexes telles que les calculs, le codage, l'analyse des données, la visualisation et les mathématiques. Cette fonctionnalité, en phase active de collecte de retours, promet d’être un ajout précieux à la plateforme.

Le vice-président exécutif de Microsoft, Yusuf Medhi, réfléchit à l'impact de l'exploitation de la puissance de l'IA, affirmant que cette année restera gravée dans les mémoires pour ses réalisations historiques en matière d'intégration de l'IA. Les 10 derniers mois sont le résultat d’années consacrées à la recherche sur l’IA, à la création de partenariats étroits et à la mise en œuvre d’innovations révolutionnaires. Cette confluence rationalise notre vision des produits et permet à chaque individu et organisation dans le monde d'accomplir davantage, a écrit Medhi dans son article de blog.

Alors que la décision de Microsoft est un exemple de la manière dont les plates-formes peuvent unifier leurs outils d'IA pour une meilleure utilisation, d'autres plates-formes comme AppMaster proposent déjà une approche unifiée avec sa puissante plate no-code pour créer des applications backend, Web et mobiles, prouvant ainsi la faisabilité et le succès. de telles stratégies.