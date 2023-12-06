Microsoft, Yapay Zeka Ürünü Microsoft Copilot'a Yeni Özellikler Sunmaya Hazırlanıyor

Microsoft, Yapay Zeka (AI) tekliflerini Microsoft Copilot adlı tek bir birleşik varlık altında toplayarak devrim yaratmaya hazırlanıyor. Bu birleştirme, Microsoft Edge, Microsoft 365 ve Windows platformlarındaki Bing Chat ve AI işlevleri gibi çok sevilen ürünleri içeriyor. Bu hareketin amacı, birleşik bir yapay zeka paketi sağlayarak kullanıcı deneyimini geliştirmektir.

Yakın zamanda yapılan bir açıklamada teknoloji devi, Microsoft Copilot deneyimini zenginleştirmesi öngörülen birkaç yeni özelliğin test aşamasını başlattığını duyurdu. Yaklaşan özellikler arasında teknoloji dünyasında önemli ses getiren özellikler yer alıyor.

OpenAI'nin en son yapay zeka modeli GPT-4 Turbo'nun Microsoft Copilot merakla beklenen entegrasyonunun birkaç hafta içinde hayata geçmesi bekleniyor. Bu entegrasyon, genel işlevselliği geliştirerek daha karmaşık görevlerin üstesinden gelinmesine yardımcı olacaktır. Bazı kullanıcılar, şu anda test amacıyla kullanılan bu yeni teklifin ön izlemesini zaten aldı.

Microsoft DALL-E 3 modelini dahil ederek özellik yığınını daha da zenginleştirerek kullanıcıların istemlerden yüksek kaliteli görüntüler oluşturmasına olanak tanıdı. Yaklaşan bir başka özellik de, yakında kullanıma sunulması beklenen tarayıcısı Microsoft Edge'de metin seçme ve yeniden yazmadır.

Bing, GPT-4'ün gücünden yararlanan yeni Derin Arama özelliğiyle güncelleme grubuna katılıyor. Bu özellik, orijinal arama sorgularını kapsamlı açıklamalara genişleterek arama deneyimini geliştirir ve daha alakalı yapay zeka destekli arama sonuçları sağlar. Bunun dışında, Bing'in görsel arama yeteneği de GPT-4'ün görüş yeteneklerinin entegrasyonu yoluyla artırıldı.

İlgi çekici yeni bir teklif, kullanıcıların hesaplamalar, kodlama, veri analizi, görselleştirme ve matematik gibi karmaşık görevleri devretmesine olanak tanıyan bir kod yorumlayıcı özelliğidir. Aktif geri bildirim toplama aşamasındaki bu özellik, platforma paha biçilemez bir katkı olacağa benziyor.

Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Medhi, yapay zekanın gücünden yararlanmanın etkisi üzerine düşünüyor ve bu yılın yapay zeka entegrasyonundaki dönüm noktası niteliğindeki başarılarıyla hatırlanacağını ifade ediyor. Son 10 ay, yapay zeka araştırmalarına, yakın ortaklıklar kurmaya ve çığır açan yenilikleri hayata geçirmeye adanan yılların sonucudur. Medhi blog yazısında, bu buluşmanın ürün vizyonumuzu kolaylaştırdığını ve dünya çapındaki her birey ve kuruluşa daha fazlasını başarma gücü verdiğini yazdı.

Microsoft'un hamlesi, platformların daha iyi kullanılabilirlik için AI araçlarını nasıl birleştirebileceğinin bir örneği olsa da, AppMaster gibi diğer platformlar, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için güçlü no-code platformuyla halihazırda birleşik bir yaklaşım sunarak fizibilite ve başarıyı kanıtlıyor bu tür stratejilerden.