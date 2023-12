Microsoft bereidt zich voor op de introductie van nieuwe functies voor zijn AI-product: Microsoft Copilot

Microsoft staat op het punt een revolutie teweeg te brengen in zijn aanbod op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) door deze te bundelen onder één verenigde entiteit genaamd Microsoft Copilot. Deze consolidatie omvat geliefde producten zoals Bing Chat en AI-functionaliteiten op de Microsoft Edge-, Microsoft 365 en Windows-platforms. Het doel van deze beweging is om de gebruikerservaring te verbeteren door een uniforme AI-suite te bieden.

In een recente onthulling heeft de technologiegigant aangekondigd dat het de testfase is gestart van verschillende nieuwe functies die naar verwachting de Microsoft Copilot ervaring zullen verrijken. Onder de lijst met aankomende functies zijn dit degenen die voor veel buzz zorgen in de technische wereld.

De langverwachte integratie van OpenAI's nieuwste AI-model, de GPT-4 Turbo, in Microsoft Copilot zal naar verwachting binnen enkele weken live gaan. Deze integratie zal helpen bij het uitvoeren van complexere taken, waardoor de algehele functionaliteit wordt verbeterd. Sommige gebruikers hebben al een voorproefje gekregen van dit nieuwe aanbod, dat momenteel wordt gebruikt voor testdoeleinden.

Microsoft heeft zijn functiestack verder verrijkt door het DALL-E 3-model te integreren, waardoor gebruikers afbeeldingen van hoge kwaliteit kunnen weergeven vanaf prompts. Een andere aankomende functie is het selecteren en herschrijven van tekst in de browser, Microsoft Edge, die naar verwachting binnenkort zal worden uitgerold.

Bing sluit zich aan bij de update-bandwagon met een nieuwe Deep Search-mogelijkheid die gebruik maakt van de kracht van GPT-4. Deze functie verbetert de zoekervaring door de oorspronkelijke zoekopdrachten uit te breiden tot uitgebreide beschrijvingen, waardoor relevantere, door AI ondersteunde zoekresultaten worden geboden. Daarnaast heeft de zoekfunctie van Bing ook een boost gekregen door de integratie van de vision-mogelijkheden van GPT-4.

Een intrigerend nieuw aanbod is een code-interpreterfunctie waarmee gebruikers complexe taken zoals berekeningen, codering, data-analyse, visualisatie en wiskunde kunnen delegeren. Deze functie belooft, in de actieve fase van het verzamelen van feedback, een waardevolle toevoeging aan het platform te zijn.

Executive Vice President bij Microsoft, Yusuf Medhi, reflecteert op de impact van het benutten van de kracht van AI, en geeft aan dat dit jaar herinnerd zal worden vanwege de baanbrekende prestaties op het gebied van AI-integratie. De afgelopen tien maanden zijn het resultaat van jaren gewijd aan AI-onderzoek, het smeden van nauwe partnerschappen en het uitvoeren van baanbrekende innovaties. Deze samenloop stroomlijnt onze productvisie en stelt elk individu en elke organisatie wereldwijd in staat om meer te bereiken, schreef Medhi in zijn blogpost.

Hoewel de stap van Microsoft een voorbeeld is van hoe platforms hun AI-tools kunnen verenigen voor een betere bruikbaarheid, bieden andere platforms zoals AppMaster al een uniforme aanpak met hun krachtige no-code platform om backend-, web- en mobiele applicaties te creëren, wat de haalbaarheid en het succes bewijst van dergelijke strategieën.