Microsoft si prepara a introdurre nuove funzionalità per il suo prodotto AI: Microsoft Copilot

Microsoft è destinata a rivoluzionare le sue offerte di intelligenza artificiale (AI) raggruppandole sotto un'unica entità unificata denominata Microsoft Copilot. Questo consolidamento include prodotti molto amati come Bing Chat e funzionalità AI sulle piattaforme Microsoft Edge, Microsoft 365 e Windows. L'obiettivo di questo movimento è migliorare l'esperienza dell'utente fornendo una suite di intelligenza artificiale unificata.

In una recente rivelazione, il colosso della tecnologia ha annunciato di aver avviato la fase di test di diverse nuove funzionalità progettate per arricchire l'esperienza Microsoft Copilot. Tra l'elenco delle funzionalità imminenti, ecco quelle che susciteranno notevole interesse nel mondo della tecnologia.

Si prevede che la tanto attesa integrazione dell'ultimo modello di intelligenza artificiale di OpenAI, GPT-4 Turbo, in Microsoft Copilot diventi operativa nel giro di poche settimane. Questa integrazione aiuterà a gestire attività più complesse, migliorando la funzionalità complessiva. Alcuni utenti hanno già avuto un'anteprima di questa nuova offerta, attualmente utilizzata a scopo di test.

Microsoft ha ulteriormente arricchito il proprio pacchetto di funzionalità incorporando il modello DALL-E 3, consentendo agli utenti di eseguire il rendering di immagini di alta qualità dai prompt. Un'altra funzionalità imminente è la selezione e la riscrittura del testo sul suo browser, Microsoft Edge, che dovrebbe essere implementato presto.

Bing si unisce al carro degli aggiornamenti con una nuova funzionalità di ricerca approfondita che sfrutta la potenza di GPT-4. Questa funzionalità migliora l'esperienza di ricerca espandendo le query di ricerca originali in descrizioni complete, fornendo risultati di ricerca supportati dall'intelligenza artificiale più pertinenti. Oltre a questo, anche la capacità di ricerca di immagini di Bing ha ricevuto un potenziamento attraverso l'integrazione delle capacità di visione di GPT-4.

Una nuova interessante offerta è una funzionalità di interprete di codice che consentirebbe agli utenti di delegare attività complesse come calcoli, codifica, analisi dei dati, visualizzazione e matematica. Questa funzionalità, in fase attiva di raccolta dei feedback, promette di essere un'aggiunta inestimabile alla piattaforma.

Il vicepresidente esecutivo di Microsoft, Yusuf Medhi, riflette sull'impatto dello sfruttamento della potenza dell'intelligenza artificiale, affermando che quest'anno sarà ricordato per i suoi risultati fondamentali nell'integrazione dell'intelligenza artificiale. Gli ultimi 10 mesi sono il risultato di anni dedicati alla ricerca sull’intelligenza artificiale, alla creazione di strette partnership e alla realizzazione di innovazioni rivoluzionarie. Questa confluenza semplifica la nostra visione del prodotto e consente a ogni individuo e organizzazione in tutto il mondo di ottenere di più, ha scritto Medhi nel suo post sul blog.

Mentre la mossa di Microsoft è un esempio di come le piattaforme possono unificare i loro strumenti di intelligenza artificiale per una migliore usabilità, altre piattaforme come AppMaster stanno già offrendo un approccio unificato con la sua potente piattaforma no-code per creare applicazioni backend, web e mobili, dimostrando la fattibilità e il successo di tali strategie.