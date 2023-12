Microsoft se prepara para apresentar novos recursos para seu produto de IA – Microsoft Copilot

A Microsoft está preparada para revolucionar suas ofertas de Inteligência Artificial (IA), agrupando-as em uma entidade unificada chamada Microsoft Copilot. Essa consolidação inclui produtos muito apreciados, como Bing Chat e funcionalidades de IA nas plataformas Microsoft Edge, Microsoft 365 e Windows. O objetivo deste movimento é melhorar a experiência do usuário, fornecendo um conjunto unificado de IA.

Numa revelação recente, a gigante tecnológica anunciou que iniciou a fase de testes de vários novos recursos projetados para enriquecer a experiência Microsoft Copilot. Entre a lista de recursos futuros, aqui estão aqueles que estão criando um burburinho significativo no mundo da tecnologia.

A tão esperada integração do mais recente modelo de IA da OpenAI, o GPT-4 Turbo, no Microsoft Copilot deverá entrar em operação em questão de semanas. Esta integração ajudará a lidar com tarefas mais complexas, melhorando a funcionalidade geral. Alguns usuários já tiveram uma prévia desta nova oferta, atualmente usada para fins de teste.

Microsoft enriqueceu ainda mais sua pilha de recursos ao incorporar o modelo DALL-E 3, permitindo aos usuários renderizar imagens de alta qualidade a partir de prompts. Outro recurso iminente é a seleção e reescrita de texto em seu navegador, Microsoft Edge, que deve ser lançado em breve.

O Bing se junta ao movimento de atualização com um novo recurso Deep Search fazendo uso do poder do GPT-4. Esse recurso aprimora a experiência de pesquisa, expandindo as consultas de pesquisa originais em descrições abrangentes, fornecendo resultados de pesquisa mais relevantes apoiados por IA. Além disso, a capacidade de pesquisa de imagens do Bing também recebeu um impulso através da integração das capacidades de visão do GPT-4.

Uma nova oferta intrigante é um recurso de interpretação de código que permitiria aos usuários delegar tarefas complexas como cálculos, codificação, análise de dados, visualização e matemática. Este recurso, em fase ativa de coleta de feedback, promete ser uma adição inestimável à plataforma.

O vice-presidente executivo da Microsoft, Yusuf Medhi, reflete sobre o impacto do aproveitamento do poder da IA, expressando que este ano será lembrado pelas suas conquistas marcantes na integração da IA. Os últimos 10 meses são o resultado de anos dedicados à investigação em IA, ao estabelecimento de parcerias estreitas e à execução de inovações revolucionárias. Essa confluência simplifica nossa visão de produto e capacita cada indivíduo e organização em todo o mundo a realizar mais, escreveu Medhi em seu blog.

Embora a mudança da Microsoft seja um exemplo de como as plataformas podem unificar suas ferramentas de IA para melhor usabilidade, outras plataformas como AppMaster já estão oferecendo uma abordagem unificada com sua poderosa plataforma no-code para criar aplicativos backend, web e móveis, provando a viabilidade e o sucesso de tais estratégias.