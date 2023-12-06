Microsoft готовится представить новые функции своего продукта искусственного интеллекта — Microsoft Copilot

Microsoft намерена произвести революцию в своих предложениях по искусственному интеллекту (ИИ), объединив их в одно единое подразделение под названием Microsoft Copilot. Эта консолидация включает в себя такие популярные продукты, как Bing Chat и функции искусственного интеллекта на платформах Microsoft Edge, Microsoft 365 и Windows. Целью этого движения является улучшение пользовательского опыта за счет предоставления унифицированного пакета искусственного интеллекта.

В недавнем сообщении технологический гигант объявил, что он начал этап тестирования нескольких новых функций, которые призваны расширить возможности Microsoft Copilot. Среди списка будущих функций есть те, которые вызывают значительный ажиотаж в мире технологий.

Ожидается, что долгожданная интеграция последней модели искусственного интеллекта OpenAI, GPT-4 Turbo, в Microsoft Copilot будет запущена в течение нескольких недель. Такая интеграция поможет решать более сложные задачи, улучшая общую функциональность. Некоторые пользователи уже получили предварительный просмотр этого нового предложения, которое в настоящее время используется в целях тестирования.

Microsoft еще больше обогатила свой набор функций, включив модель DALL-E 3, позволяющую пользователям отображать высококачественные изображения из подсказок. Еще одна ожидаемая функция — выбор и перезапись текста в браузере Microsoft Edge, который, как ожидается, скоро появится.

Bing присоединяется к движению обновлений с новой функцией глубокого поиска, использующей возможности GPT-4. Эта функция расширяет возможности поиска, расширяя исходные поисковые запросы до подробных описаний, предоставляя более релевантные результаты поиска на основе искусственного интеллекта. Помимо этого, возможности поиска изображений Bing также получили развитие благодаря интеграции возможностей машинного зрения GPT-4.

Интригующим новым предложением является функция интерпретатора кода, которая позволит пользователям делегировать сложные задачи, такие как вычисления, кодирование, анализ данных, визуализация и математические вычисления. Эта функция, находящаяся на этапе активного сбора отзывов, обещает стать неоценимым дополнением к платформе.

Исполнительный вице-президент Microsoft Юсуф Медхи размышляет о влиянии использования возможностей искусственного интеллекта, заявляя, что этот год запомнится знаковыми достижениями в области интеграции искусственного интеллекта. Последние 10 месяцев — это результат многих лет, посвященных исследованиям в области искусственного интеллекта, установлению тесных партнерских отношений и внедрению прорывных инноваций. «Это слияние оптимизирует наше видение продукта и дает возможность каждому человеку и организации во всем мире достигать большего», — написал Медхи в своем блоге.

Хотя шаг Microsoft является примером того, как платформы могут унифицировать свои инструменты искусственного интеллекта для повышения удобства использования, другие платформы, такие как AppMaster уже предлагают унифицированный подход со своей мощной платформой no-code для создания серверных, веб- и мобильных приложений, доказывая осуществимость и успех. таких стратегий.