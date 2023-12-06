微软准备为其人工智能产品推出新功能 - Microsoft Copilot

微软将彻底改变其人工智能 (AI) 产品，将其捆绑在一个名为Microsoft Copilot的统一实体下。此次整合包括深受喜爱的产品，例如 Bing Chat 以及跨 Microsoft Edge、 Microsoft 365和 Windows 平台的 AI 功能。这一举措的目标是通过提供统一的人工智能套件来增强用户体验。

在最近的消息中，这家科技巨头宣布已启动多项新功能的测试阶段，这些新功能旨在丰富Microsoft Copilot体验。在即将推出的功能列表中，以下是在科技界引起轰动的功能。

备受期待的 OpenAI 最新人工智能模型 GPT-4 Turbo 与Microsoft Copilot集成预计将在几周内上线。这种集成将有助于处理更复杂的任务，增强整体功能。一些用户已经抢先预览了这一新产品，目前用于测试目的。

Microsoft通过整合 DALL-E 3 模型进一步丰富了其功能堆栈，使用户能够根据提示渲染高质量图像。另一个即将推出的功能是在其浏览器 Microsoft Edge 上进行文本选择和重写，预计很快就会推出。

Bing 通过利用 GPT-4 的强大功能的新深度搜索功能加入了更新潮流。此功能通过将原始搜索查询扩展为全面的描述来增强搜索体验，提供更相关的人工智能支持的搜索结果。除此之外，通过整合GPT-4的视觉能力，Bing的图像搜索能力也得到了提升。

一个有趣的新产品是代码解释器功能，它允许用户委派复杂的任务，如计算、编码、数据分析、可视化和数学。在积极的反馈收集阶段，这一功能有望成为平台的宝贵补充。

微软执行副总裁 Yusuf Medhi 反思了利用人工智能力量的影响，表示今年将因其在人工智能集成方面取得的里程碑式成就而被人们铭记。过去 10 个月是多年来致力于人工智能研究、建立密切合作伙伴关系和实施突破性创新的成果。 Medhi 在他的博客文章中写道，这种融合简化了我们的产品愿景，并使世界各地的每个个人和组织能够取得更多成就。

虽然微软的举动是平台如何统一人工智能工具以提高可用性的一个例子，但AppMaster等其他平台已经通过其强大的no-code平台提供统一的方法来创建后端、Web 和移动应用程序，证明了可行性和成功此类策略。