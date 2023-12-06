تستعد Microsoft لتقديم ميزات جديدة لمنتج الذكاء الاصطناعي الخاص بها - Microsoft Copilot

من المقرر أن تُحدث Microsoft ثورة في عروض الذكاء الاصطناعي (AI) من خلال تجميعها تحت كيان موحد واحد يسمى Microsoft Copilot. يتضمن هذا الدمج منتجات شائعة جدًا مثل Bing Chat ووظائف الذكاء الاصطناعي عبر الأنظمة الأساسية Microsoft Edge و Microsoft 365 وWindows. الهدف من هذه الحركة هو تعزيز تجربة المستخدم من خلال توفير مجموعة موحدة للذكاء الاصطناعي.

في الكشف الأخير، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها بدأت مرحلة اختبار العديد من الميزات الجديدة المتوقع أن تثري تجربة Microsoft Copilot. ومن بين قائمة الميزات القادمة، إليك الميزات التي تثير ضجة كبيرة في عالم التكنولوجيا.

من المتوقع أن يبدأ التكامل الذي طال انتظاره لأحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من OpenAI، وهو GPT-4 Turbo في Microsoft Copilot في غضون أسابيع. سيساعد هذا التكامل في التعامل مع المهام الأكثر تعقيدًا، مما يعزز الوظيفة العامة. لقد حصل بعض المستخدمين بالفعل على معاينة مسبقة لهذا العرض الجديد، والذي يستخدم حاليًا لأغراض الاختبار.

قامت Microsoft بإثراء مجموعة الميزات الخاصة بها من خلال دمج نموذج DALL-E 3، مما يتيح للمستخدمين تقديم صور عالية الجودة من خلال المطالبات. ميزة أخرى وشيكة هي تحديد النص وإعادة كتابته على متصفح Microsoft Edge، والذي من المتوقع أن يتم طرحه قريبًا.

ينضم Bing إلى عربة التحديث مع إمكانية البحث العميق الجديدة التي تستفيد من قوة GPT-4. تعمل هذه الميزة على تحسين تجربة البحث من خلال توسيع استعلامات البحث الأصلية إلى أوصاف شاملة، وتوفير نتائج بحث أكثر صلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وبصرف النظر عن هذا، فقد تلقت قدرة البحث عن الصور في Bing أيضًا تعزيزًا من خلال تكامل إمكانات الرؤية في GPT-4.

العرض الجديد المثير للاهتمام هو ميزة مترجم التعليمات البرمجية التي تسمح للمستخدمين بتفويض المهام المعقدة مثل الحسابات والترميز وتحليل البيانات والتصور والرياضيات. تعد هذه الميزة، في مرحلة جمع الملاحظات النشطة، بأن تكون إضافة لا تقدر بثمن إلى النظام الأساسي.

يتحدث نائب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، يوسف مهدي، عن تأثير تسخير قوة الذكاء الاصطناعي، معربًا عن أن هذا العام سيُذكر بإنجازاته البارزة في تكامل الذكاء الاصطناعي. الأشهر العشرة الأخيرة هي نتيجة سنوات مخصصة لأبحاث الذكاء الاصطناعي، وإقامة شراكات وثيقة، وتنفيذ ابتكارات مذهلة. كتب مهدي في منشور مدونته أن هذا الالتقاء يبسط رؤية منتجاتنا ويمكّن كل فرد ومؤسسة في جميع أنحاء العالم من إنجاز المزيد.

في حين أن خطوة مايكروسوفت تعد مثالاً على كيفية توحيد المنصات لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من أجل سهولة الاستخدام بشكل أفضل، فإن منصات أخرى مثل AppMaster تقدم بالفعل نهجًا موحدًا من خلال نظامها الأساسي القوي الذي no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، مما يثبت الجدوى والنجاح. لمثل هذه الاستراتيجيات.