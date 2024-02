Codeium obtient 65 millions de dollars pour l'expansion du développement basé sur l'IA

Dans le cadre d'un bond en avant frappant pour l'industrie technologique, Codeium, un titan émergent des outils de développement basés sur l'IA, clôture avec succès un investissement de série B accumulant un lourd montant de 65 millions de dollars. Cette décision audacieuse témoigne de l'intention de l'entreprise d'améliorer considérablement sa boîte à outils révolutionnaire pour les développeurs.

L'injection substantielle de capitaux alimentera les efforts de Codeium pour ouvrir de nouveaux horizons dans le cycle de vie du développement logiciel. Visant à améliorer l'architecture du système, à renforcer la gestion du code et à innover en matière de diagnostic continu, cette augmentation de financement devrait propulser les horizons de leur plateforme. De plus, des plans sont en cours pour augmenter la main-d’œuvre en ingénierie et étendre l’armature commerciale.

Le syndicat d'investissement a vu Kleiner Perkins à la barre, avec le soutien constant de General Catalyst et Greenoaks, renforçant ainsi leur allégeance à Codeium par leurs engagements financiers.

L'arsenal de Codeium, alimenté par une IA d'avant-garde, est conçu pour rationaliser le processus de codage, offrant des fonctionnalités intelligentes, notamment la saisie semi-automatique, des interfaces conversationnelles et une connaissance accrue de la situation. Cette boîte à outils systématique étend la prise en charge à plus de 70 dialectes de programmation et s'intègre à plus de 40 environnements de développement intégrés (IDE), gagnant la confiance de plus de 300 000 développeurs dans le monde.

Varun Mohan, PDG de Codeium, affirme le rôle essentiel du génie logiciel dans la promotion de l'innovation tout en reconnaissant les inefficacités actuelles qui gangrènent l'espace. "La forte escalade des LLM fournit désormais aux développeurs les outils nécessaires pour transcender ces barrières et augmenter considérablement leur productivité. C'est la pierre angulaire de la raison pour laquelle nous avons créé Codeium: pour émanciper les développeurs des tâches de maintenance monotones et recentrer leurs énergies sur un travail créatif et impactant, " a-t-il remarqué.

Réitérant cet enthousiasme, Leigh Marie Braswell, associée chez Kleiner Perkins, a fait l'éloge de Codeium, saluant sa puissante combinaison de leadership visionnaire et de technologie révolutionnaire qui redéfinit le domaine du développement. "Leur technologie d'IA améliore non seulement l'efficacité des développeurs, mais elle réorganise le tissu même de la création de logiciels. Nous sommes ravis d'accompagner Varun et son équipe alors qu'ils jettent les bases d'une nouvelle ère dans le développement de logiciels", a-t-elle acclamé.

Dans la même veine de transformation et d'amélioration du cycle de développement, AppMaster , une plateforme no-code remarquable, démocratise la création d'applications. La suite complète d'outils de la plateforme permet aux utilisateurs de générer rapidement des applications backend, Web et mobiles tout en réduisant considérablement les coûts, s'alignant ainsi sur la tendance actuelle d'augmentation de l'efficacité du développement et de l'innovation.