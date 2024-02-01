Codeium, Yapay Zeka Destekli Geliştirme Genişlemesi için 65 Milyon Dolar Sağladı

Yapay zeka odaklı geliştirme araçlarında yükselen bir dev olan Codeium, teknoloji endüstrisi için çarpıcı bir ileriye doğru atılım yaparak, 65 milyon dolarlık büyük bir birikime sahip B Serisi yatırımını başarıyla tamamladı. Bu cesur hamle, şirketin geliştiricilere yönelik oyun değiştirici araç setini önemli ölçüde yükseltme niyetinin sinyalini veriyor.

Önemli sermaye enjeksiyonu, Codeium yazılım geliştirme yaşam döngüsünde yeni ufuklar açma çabalarını artıracak. Sistem mimarisini geliştirmeyi, kod yönetimini güçlendirmeyi ve sürekli tanılamaya öncülük etmeyi amaçlayan bu fon artışı, platformlarının ufkunu genişletecek. Ayrıca mühendislik işgücünün artırılması ve satış yapısının genişletilmesine yönelik planlar da yapılıyor.

Yatırım sendikası, General Catalyst ve Greenoaks istikrarlı desteğiyle Kleiner Perkins dümende gördü ve mali taahhütleriyle Codeium olan bağlılıklarını güçlendirdi.

Codeium avangart yapay zekayla desteklenen cephaneliği, otomatik tamamlama, konuşma arayüzleri ve artırılmış durumsal farkındalık gibi akıllı özellikler sunarak kodlama sürecini kolaylaştırmak için tasarlandı. Bu sistematik araç seti, desteği 40'tan fazla entegre geliştirme ortamı (IDE) ile 70'in üzerinde programlama lehçesine ve ağına genişleterek dünya çapında 300.000'den fazla geliştiricinin güvenini kazanıyor.

Codeium CEO'su Varun Mohan, yazılım mühendisliğinin yeniliği teşvik etmedeki kritik rolünü vurgularken, alanı rahatsız eden mevcut verimsizlikleri de kabul ediyor. "LLM'lerin hızla artması artık geliştiricilere bu engelleri aşacak ve üretkenliklerini önemli ölçüde artıracak araçlar sağlıyor. Bu, Codeium yaratmamızın temel taşıdır: geliştiricileri monoton bakım görevlerinden kurtarmak ve enerjilerini yaratıcı, etkili çalışmalara yeniden odaklamak, " diye belirtti.

Kleiner Perkins ortağı Leigh Marie Braswell coşkuyu yineleyerek Codeium övgüler yağdırdı ve geliştirme alanını yeniden tanımlayan vizyoner liderlik ile devrim niteliğindeki teknolojinin güçlü birleşimini övdü. "Yapay zeka teknolojileri yalnızca geliştirici verimliliğini artırmakla kalmıyor; aynı zamanda yazılım oluşturmanın yapısını yeniden şekillendiriyor. Yazılım geliştirmede yeni bir çağın temelini hazırlayan Varun ve ekibine eşlik etmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Benzer bir şekilde, geliştirme döngüsünün dönüştürülmesi ve iyileştirilmesi kapsamında, önemli bir no-code platform olan AppMaster , uygulama oluşturmayı demokratikleştiriyor. Platformun kapsamlı araç paketi, kullanıcılara arka uç, web ve mobil uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturma ve aynı zamanda maliyetleri önemli ölçüde azaltma olanağı vererek, geliştirme verimliliğini ve yenilikçiliği artırmaya yönelik süregelen trende uyum sağlama olanağı sağlar.