Codeium выделил 65 миллионов долларов на расширение разработки на основе искусственного интеллекта

Совершив поразительный скачок вперед для технологической отрасли, Codeium, новый гигант в области инструментов разработки на основе искусственного интеллекта, успешно закрывает инвестицию серии B, накопив огромную сумму в 65 миллионов долларов. Этот смелый шаг свидетельствует о намерении компании значительно расширить свой инструментарий, который изменит правила игры для разработчиков.

Значительное вливание капитала будет способствовать стремлению Codeium выйти на новые горизонты жизненного цикла разработки программного обеспечения. Этот всплеск финансирования, направленный на улучшение системной архитектуры, усиление управления кодом и внедрение непрерывной диагностики, призван расширить горизонты платформы. Кроме того, планируется увеличить штат инженеров и расширить структуру продаж.

Инвестиционный синдикат возглавил Kleiner Perkins при постоянной поддержке General Catalyst и Greenoaks, подкрепляя свою преданность Codeium своими финансовыми обязательствами.

Арсенал Codeium, основанный на передовом искусственном интеллекте, предназначен для оптимизации процесса кодирования, предлагая интеллектуальные функции, включая автозаполнение, диалоговые интерфейсы и повышенную ситуационную осведомленность. Этот систематический набор инструментов расширяет поддержку более чем 70 диалектов программирования и взаимодействует с более чем 40 интегрированными средами разработки (IDE), заслужив доверие более 300 000 разработчиков по всему миру.

Varun Mohan, генеральный директор Codeium, утверждает решающую роль разработки программного обеспечения в продвижении инноваций, одновременно признавая текущую неэффективность, от которой страдает эта отрасль. «Быстрое развитие LLM теперь предоставляет разработчикам инструменты, позволяющие преодолеть эти барьеры и существенно повысить их производительность. Это краеугольный камень того, почему мы создали Codeium: освободить разработчиков от монотонных задач по обслуживанию и переориентировать их энергию на творческую, результативную работу». ", - заметил он.

Подтверждая энтузиазм, Leigh Marie Braswell, партнер Kleiner Perkins, высоко оценила Codeium, высоко оценив его мощное сочетание дальновидного лидерства и революционных технологий, которые переопределяют арену разработки. «Их технология искусственного интеллекта не только повышает эффективность разработчиков; она перестраивает саму структуру создания программного обеспечения. Мы в восторге от возможности сопровождать Варуна и его команду, когда они закладывают основу для новой эры в разработке программного обеспечения», — приветствовала она.

В том же духе трансформации и улучшения цикла разработки AppMaster , известная платформа no-code, демократизирует создание приложений. Комплексный набор инструментов платформы позволяет пользователям быстро создавать серверные, веб- и мобильные приложения, при этом значительно сокращая затраты, что соответствует текущей тенденции повышения эффективности разработки и инноваций.