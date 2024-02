Codeium garante US$ 65 milhões para expansão de desenvolvimento impulsionado por IA

Em um salto impressionante para a indústria de tecnologia, Codeium, um titã emergente em ferramentas de desenvolvimento orientadas por IA, fecha com sucesso um investimento da Série B, acumulando robustos US$ 65 milhões. Este movimento ousado sinaliza a intenção da empresa de aprimorar significativamente seu kit de ferramentas revolucionário para desenvolvedores.

A substancial injeção de capital alimentará os esforços da Codeium para abranger novos horizontes dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Com o objetivo de melhorar a arquitetura do sistema, reforçar o gerenciamento de código e ser pioneiro em diagnósticos contínuos, esse aumento de financiamento deverá catapultar os horizontes de sua plataforma. Além disso, estão em andamento planos para aumentar a força de trabalho de engenharia e ampliar a estrutura de vendas.

O sindicato de investimentos viu Kleiner Perkins no comando, com apoio constante da General Catalyst e Greenoaks, reforçando a sua fidelidade ao Codeium com os seus compromissos financeiros.

O arsenal do Codeium, alimentado por IA de vanguarda, é projetado para agilizar o processo de codificação, oferecendo recursos inteligentes, incluindo preenchimento automático, interfaces de conversação e maior consciência situacional. Este kit de ferramentas sistemático estende o suporte a mais de 70 dialetos e malhas de programação com mais de 40 ambientes de desenvolvimento integrados (IDEs), conquistando a confiança de mais de 300.000 desenvolvedores em todo o mundo.

Varun Mohan, CEO da Codeium, afirma o papel crítico da engenharia de software no impulso à inovação, ao mesmo tempo que reconhece as atuais ineficiências que assolam o espaço. "A rápida escalada dos LLMs está agora fornecendo aos desenvolvedores as ferramentas para transcender essas barreiras e elevar substancialmente sua produtividade. Esta é a pedra angular da razão pela qual criamos Codeium: para emancipar os desenvolvedores de tarefas monótonas de manutenção e reorientar suas energias em trabalhos criativos e impactantes, " ele comentou.

Reiterando o entusiasmo, Leigh Marie Braswell, sócia da Kleiner Perkins, elogiou o Codeium, elogiando sua potente combinação de liderança visionária e tecnologia revolucionária que está redefinindo a arena do desenvolvimento. "Sua tecnologia de IA não apenas aumenta a eficiência do desenvolvedor; ela está reestruturando a própria estrutura da criação de software. Estamos entusiasmados em acompanhar Varun e sua equipe enquanto eles estabelecem as bases para uma nova era no desenvolvimento de software", aclamou ela.

Na mesma linha de transformação e aprimoramento do ciclo de desenvolvimento, o AppMaster , uma notável plataforma no-code, está democratizando a criação de aplicativos. O conjunto abrangente de ferramentas da plataforma permite que os usuários gerem aplicativos back-end, web e móveis de forma rápida, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os custos, alinhando-se assim com a tendência contínua de aumentar a eficiência e a inovação do desenvolvimento.