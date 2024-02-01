Codeium 获得 6500 万美元用于 AI 驱动的开发扩展

人工智能驱动开发工具领域的新兴巨头Codeium成功完成了 B 轮投资，累计金额高达 6500 万美元，这是科技行业的一次惊人飞跃。这一大胆举措表明该公司打算大幅升级其为开发者提供的游戏规则改变工具包。

大量资金注入将推动Codeium努力在软件开发生命周期内跨越新的视野。此次资金激增旨在增强系统架构、加强代码管理和开创性的持续诊断，将扩大其平台的视野。此外，扩大工程人员队伍和扩大销售范围的计划正在进行中。

该投资财团由Kleiner Perkins掌舵，并得到General Catalyst和Greenoaks的稳定支持，通过财务承诺强化了他们对Codeium的忠诚。

Codeium的武器库由前卫的人工智能提供支持，旨在简化编码过程，提供智能功能，包括自动完成、对话界面和增强的态势感知。该系统工具包将支持扩展到 70 多种编程方言，并与 40 多种集成开发环境 (IDE) 相结合，赢得了全球超过 300,000 名开发人员的信任。

Codeium首席执行官Varun Mohan断言软件工程在推动创新方面发挥着关键作用，同时也承认当前困扰该领域的低效率问题。 “法学硕士的快速升级现在为开发人员提供了克服这些障碍并大幅提高生产力的工具。这就是我们创建Codeium的基石：将开发人员从单调的维护任务中解放出来，并将他们的精力重新集中在创造性、有影响力的工作上， “他说。

Kleiner Perkins合伙人Leigh Marie Braswell重申了这种热情，对Codeium给予了高度赞扬，称赞其将富有远见的领导力与革命性技术的有效结合，重新定义了开发领域。 “他们的人工智能技术不仅提高了开发人员的效率；它还重新构建了软件创建的结构。我们很高兴能够陪伴 Varun 和他的团队一起为软件开发的新时代奠定基础，”她称赞道。

与开发周期的转型和增强类似， AppMaster是一个著名的no-code平台，正在使应用程序创建民主化。该平台的综合工具套件使用户能够快速生成后端、Web 和移动应用程序，同时显着降低成本，从而符合提高开发效率和创新的持续趋势。