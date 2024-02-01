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حصلت Codeium على 65 مليون دولار لتوسيع التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي

Feb 01, 2024
حصلت Codeium على 65 مليون دولار لتوسيع التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي

في قفزة مذهلة إلى الأمام في صناعة التكنولوجيا، نجحت Codeium ، وهي شركة عملاقة ناشئة في أدوات التطوير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، في إغلاق استثمار من السلسلة B بقيمة ضخمة بلغت 65 مليون دولار. تشير هذه الخطوة الجريئة إلى نية الشركة في رفع مستوى مجموعة أدوات تغيير قواعد اللعبة للمطورين بشكل كبير.

سيؤدي ضخ رأس المال الكبير إلى تعزيز مساعي Codeium لتوسيع آفاق جديدة ضمن دورة حياة تطوير البرمجيات. بهدف تعزيز بنية النظام، وتعزيز إدارة التعليمات البرمجية، والتشخيص المستمر الرائد، تم إعداد هذه الزيادة في التمويل لدفع آفاق نظامهم الأساسي. علاوة على ذلك، هناك خطط جارية على قدم وساق لزيادة القوى العاملة الهندسية وتوسيع نطاق المبيعات.

شهدت نقابة الاستثمار Kleiner Perkins على رأس الشركة، بدعم ثابت من General Catalyst وجرين Greenoaks ، مما عزز ولاءهم لشركة Codeium بالتزاماتهم المالية.

تم تصميم ترسانة Codeium ، المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتطور، لتبسيط عملية البرمجة، وتقديم ميزات ذكية بما في ذلك الإكمال التلقائي، وواجهات المحادثة، وزيادة الوعي الظرفي. توفر مجموعة الأدوات المنهجية هذه الدعم لأكثر من 70 لغة برمجة وتتكامل مع أكثر من 40 بيئة تطوير متكاملة (IDEs)، مما اكتسب ثقة أكثر من 300000 مطور حول العالم.

يؤكد Varun Mohan ، الرئيس التنفيذي لشركة Codeium ، على الدور الحاسم لهندسة البرمجيات في دفع الابتكار مع الاعتراف بأوجه القصور الحالية التي يعاني منها الفضاء. "إن التصعيد السريع لـ LLMs يزود الآن المطورين بالأدوات اللازمة لتجاوز هذه الحواجز ورفع إنتاجيتهم بشكل كبير. وهذا هو حجر الزاوية وراء إنشاء Codeium: لتحرير المطورين من مهام الصيانة الرتيبة وإعادة تركيز طاقاتهم على العمل الإبداعي والمؤثر، " وأشار.

تكرارًا للحماس، أثنت Leigh Marie Braswell ، الشريكة في Kleiner Perkins ، على Codeium ، وأثنت على مزيجها القوي من القيادة الحكيمة والتكنولوجيا الثورية التي تعيد تعريف ساحة التطوير. وأشادت قائلة: "إن تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم لا تعزز كفاءة المطورين فحسب، بل إنها تعيد هيكلة نسيج إنشاء البرمجيات ذاته. ونحن سعداء لمرافقة فارون وفريقه وهم يضعون الأساس لعصر جديد في تطوير البرمجيات".

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