Aucune plateforme n'a peut-être tenté de défier le statut de Twitter autant que le réseau social naissant Bluesky. D'après des données récentes, il a réussi à franchir une étape importante. Plus précisément, Bluesky a réussi à enregistrer un million d'installations sur iOS et Android, rebondissant ainsi sur son modèle discrétionnaire d'invitation seulement.

Comparés aux capacités gigantesques de Threads, le concurrent d'Instagram sur Twitter et un produit grand public profondément intégré au graphe social de la plateforme, les chiffres de Bluesky peuvent sembler dérisoires. Ils sont nettement inférieurs à ceux de Twitter, qui a enregistré 72 millions de nouveaux téléchargements pendant que Bluesky se dirigeait vers son premier million. Si l'on met les chiffres côte à côte : Twitter a enregistré une moyenne de 518 000 nouveaux téléchargements par jour, selon les indicateurs compilés par data.ai, tandis que Bluesky en a enregistré environ 8 300.

Malgré la fraction décimale, Bluesky a fait preuve d'un élan considérable si l'on tient compte de l'exclusivité de sa disponibilité. Au début du mois de juillet, les inscriptions ont été temporairement suspendues en raison de l'afflux considérable provoqué par la résolution de Twitter de limiter le nombre de tweets visibles. Les développeurs de Bloosky craignaient que l'afflux massif de trafic n'entraîne des problèmes de performance, car Bloosky n'était pas entièrement équipé pour faire face à un tel afflux d'utilisateurs à ce moment précis.

Il est intéressant de noter que la rigueur exercée par Twitter s'est avérée être une lueur d'espoir pour Bluesky. Les données partagées par data.ai indiquent que cette limitation a permis à Bluesky de réaliser cet exploit monumental, avec près de 300 000 installations depuis le dernier jour de juin.

La répartition démographique indique que les États-Unis sont à l'origine de la grande majorité des installations de Bluesky, soit 40 %, suivis du Brésil avec 9,5 %, puis du Japon avec 8,5 %, de la Thaïlande avec 7,5 %, et enfin du Royaume-Uni avec 4,6 %.

Le voyage vers le million de téléchargements a duré environ quatre mois pour Bluesky. On suppose que si le réseau avait complètement ouvert ses barrières, il aurait pu enregistrer des taux d'adoption plus rapides, au risque toutefois d'éventuels goulets d'étranglement au niveau des performances. Alors que le concurrent imminent Threads envisage de s'associer à ActivityPub, la source d'énergie derrière le réseau social open-source Mastodon - un autre rival de Twitter - la décision de Bluesky de maintenir sa politique d'invitation uniquement est supposée faire dérailler sa trajectoire progressive. Parallèlement, Bluesky dispose de sa propre feuille de route pour développer un code de réseau social indépendant et décentralisé, connu sous le nom d'AT Protocol.