Belki de hiçbir platform, yeni oluşan sosyal ağ Bluesky kadar Twitter'ın statüsüne meydan okumaya çalışmadı. Son verilere göre önemli bir başarıyı geride bırakmayı başardı. Özellikle Bluesky, isteğe bağlı yalnızca davetli modelinden geri dönerek, iOS ve Android bir milyon yüklemeyi başarıyla kaydetti.

Instagram'ın Twitter yarışmacısı ve platformun sosyal grafiğiyle derinlemesine bütünleşmiş bir ana akım girişi olan Threads devasa kapasiteleriyle karşılaştırıldığında, Bluesky sayıları cüce görünebilir. Bluesky ilk milyonuna doğru ilerlerken ek 72 milyon yeni indirme kaydeden Twitter'ın kesinlikle gerisinde kalıyorlar. Rakamları yan yana koymak: data.ai tarafından tablolaştırılan göstergelere göre Twitter günlük ortalama 518.000 yeni indirme gördü, Bluesky ise 8.300 civarında kaydetti.

Ondalık kesre rağmen, Bluesky mevcudiyetinin münhasırlığı dikkate alındığında önemli bir ivme göstermiştir. Temmuz ayı başlarında, Twitter'ın görünür tweet sayılarını sınırlama kararının neden olduğu şiddetli bir akış nedeniyle kayıtların geçici olarak askıya alındığı görüldü. Bloosky geliştiricileri, belirli bir noktada bu kadar büyük bir kullanıcı akınını sürdürmek için tam donanımlı olmadığından, ezici trafiğin potansiyel olarak performans dezavantajlarını tetikleyebileceğinden korkuyordu.

İlginç bir şekilde, Twitter'ın uyguladığı katılık Bluesky için bir umut ışığı oldu. data.ai tarafından paylaşılan veriler, bu sınırlamanın Bluesky Haziran ayının son gününden bu yana yaklaşık 300.000 kurulumla bu muazzam başarıya ulaşmasını sağladığını gösteriyor.

Demografik dağılım, Bluesky kurulumlarının büyük çoğunluğuna, özellikle %40'a ABD'nin başkanlık ettiğini, %9,5 ile Brezilya'nın, ardından %8,5 ile Japonya'nın, %7,5 ile Tayland'ın ve son olarak %4,6 ile Birleşik Krallık'ın başkanlık ettiğini gösteriyor.

Bluesky için bir milyon indirmeye giden yolculuk yaklaşık dört ayı kapsadı. Ağın çitleri tamamen açmış olsaydı, potansiyel performans darboğazları riskine rağmen daha hızlı benimseme oranları görebileceği tahmin ediliyor. Yaklaşan rakibi Threads, açık kaynaklı, devredilmiş sosyal ağın arkasındaki güç kaynağı olan ActivityPub ile -yine bir başka Twitter rakibi olan- Mastodon ile ortaklık kurmayı planlarken, Bluesky yalnızca davetli politikasını sürdürme kararının ilerici sosyal ağ politikasını potansiyel olarak rayından çıkaracağı tahmin ediliyor. Yörünge. Aynı zamanda, Bluesky AT Protokolü olarak bilinen bağımsız, merkezi olmayan bir sosyal ağ kodu geliştirmek için kendi yol haritası vardır.