Misschien heeft geen enkel platform zo veel geprobeerd om de status van Twitter uit te dagen als het opkomende sociale netwerk Bluesky. Volgens recente gegevens is het erin geslaagd een belangrijke prestatie te leveren. Bluesky heeft namelijk met succes een miljoen installaties geregistreerd op iOS en Android, waarmee het zijn discretionaire invite-only model heeft teruggewonnen.

In vergelijking met de gigantische capaciteiten van Threads, de Twitter-concurrent van Instagram en een mainstreamtoepassing die diep is geïntegreerd in de sociale grafiek van het platform, lijken de cijfers van Bluesky misschien in het niet te vallen. Ze blijven zeker achter bij Twitter, dat 72 miljoen nieuwe downloads registreerde terwijl Bluesky op weg was naar zijn eerste miljoen. Als je de cijfers naast elkaar legt: Twitter zag dagelijks gemiddeld 518.000 nieuwe downloads, volgens de indicatoren van data.ai, terwijl Bluesky er ongeveer 8.300 registreerde.

Ondanks het verschil achter de komma heeft Bluesky een aanzienlijk momentum laten zien als we rekening houden met de exclusiviteit van de beschikbaarheid. Begin juli werden de inschrijvingen tijdelijk stopgezet vanwege een drastische toestroom als gevolg van het besluit van Twitter om het aantal zichtbare tweets te beperken. De ontwikkelaars van Bloosky vreesden dat het overweldigende verkeer mogelijk prestatieproblemen zou kunnen veroorzaken, omdat het op dat moment niet volledig was uitgerust om zo'n grote toestroom van gebruikers aan te kunnen.

Interessant genoeg bleek de strengheid van Twitter een lichtpuntje te zijn voor Bluesky. Uit gegevens van data.ai blijkt dat deze beperking Bluesky in staat stelde om deze monumentale prestatie te leveren, met bijna 300.000 installaties sinds de laatste dag van juni.

De demografische uitsplitsing laat zien dat de Verenigde Staten de overgrote meerderheid van de Bluesky-installaties voor hun rekening nemen, namelijk 40%, gevolgd door Brazilië met 9,5%, gevolgd door Japan met 8,5%, Thailand met 7,5% en tot slot het Verenigd Koninkrijk met 4,6%.

De reis naar een miljoen downloads heeft voor Bluesky ongeveer vier maanden geduurd. Er wordt gespeculeerd dat als het netwerk zijn hekken helemaal had opengezet, het misschien een snellere adoptie had gezien, zij het met het risico van mogelijke prestatieproblemen. Aangezien de dreigende concurrent Threads plannen heeft om samen te werken met ActivityPub, de krachtbron achter het open-source, gedevolueerde sociale netwerk Mastodon - nog een andere rivaal van Twitter - wordt gespeculeerd dat Bluesky's beslissing om zijn invite-only beleid te handhaven mogelijk zijn progressieve traject zal doen ontsporen. Tegelijkertijd heeft Bluesky zijn eigen routekaart voor de ontwikkeling van een onafhankelijke, gedecentraliseerde code voor sociale netwerken, bekend als het AT-protocol.