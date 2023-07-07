也许没有哪个平台像新生的社交网络Bluesky那样，试图挑战Twitter的地位。根据最近的数据，它已经成功超越了一项重大成就。具体而言，Bluesky在iOS和安卓系统上成功记录了100万次安装，从其自由选择的邀请模式中反弹。

与Threads的巨大容量相比，Bluesky的数字可能显得相形见绌，Threads是Instagram的Twitter竞争者，是与该平台的社交图谱深度整合的主流产品。它们绝对落后于Twitter，后者在Bluesky迈向它的第一个一百万的时候，又记录了7200万的新下载。把这些数字并列在一起：根据data.ai统计的指标，Twitter平均每天有518,000次新的下载，而Bluesky注册了大约8,300次。

尽管是小数点后的分数，但考虑到其可用性的排他性，Bluesky已经显示出相当大的势头。7月初，由于Twitter限制可见推文数量的决议引起的急剧涌入，注册工作暂时中止。Bloosky的开发者担心，压倒性的流量可能会引发性能缺陷，因为在那个特定的时刻，它并不完全具备维持如此大规模的用户潮的能力。

有趣的是，Twitter所施加的严格要求对Bluesky来说是一线生机。data.ai分享的数据显示，这一限制使Bluesky达到了这一不朽的成就，自6月的最后一天以来，有近30万的安装量出现了。

人口分类显示，美国主持了Bluesky的大部分安装，具体为40%，巴西以9.5%领先，其次是日本的8.5%，泰国的7.5%，最后是英国的4.6%。

Bluesky达到一百万次下载的旅程跨越了大约四个月。据推测，如果该网络完全开放其栅栏，它可能会看到更快的采用率，尽管有潜在的性能瓶颈的风险。由于即将成为竞争对手的Threads计划与ActivityPub合作，而ActivityPub是开源的、分散的社交网络Mastodon--另一个Twitter的竞争对手--背后的动力来源，Bluesky决定维持其仅有的邀请政策被推测为可能会破坏其进步的轨迹。同时，Bluesky有自己的路线图，开发一个独立的、分散的社交网络代码，称为AT协议。