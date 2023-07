Talvez nenhuma plataforma tenha tentado desafiar tanto o estatuto do Twitter como a nascente rede social Bluesky. De acordo com dados recentes, conseguiu ultrapassar um feito significativo. Mais concretamente, a Bluesky registou com sucesso um milhão de instalações em iOS e Android, recuperando do seu modelo discricionário apenas para convidados.

Em comparação com as capacidades gigantescas do Threads, o concorrente do Instagram no Twitter e uma entrada mainstream profundamente integrada no gráfico social da plataforma, os números do Bluesky podem parecer insignificantes. Ficam definitivamente atrás do Twitter, que registou mais 72 milhões de novos downloads enquanto o Bluesky caminhava para o seu primeiro milhão. Colocando os números lado a lado: O Twitter registou uma média de 518.000 novos downloads diários, de acordo com os indicadores tabulados pelo data.ai, enquanto o Bluesky registou cerca de 8.300.

Apesar da fração decimal, o Bluesky tem mostrado uma dinâmica considerável, tendo em conta a exclusividade da sua disponibilidade. No início de julho, houve uma suspensão temporária das inscrições devido a um afluxo drástico causado pela resolução do Twitter de limitar a contagem de tweets visíveis. Os criadores do Bloosky temiam que o tráfego avassalador pudesse provocar problemas de desempenho, uma vez que o sistema não estava totalmente equipado para suportar um fluxo tão grande de utilizadores naquele momento específico.

Curiosamente, o rigor exercido pelo Twitter acabou por ser um ponto positivo para o Bluesky. Os dados partilhados por data.ai indicam que esta limitação permitiu a Bluesky alcançar este feito monumental, com quase 300.000 instalações a surgirem desde o último dia de junho.

A distribuição demográfica indica que os Estados Unidos presidem a grande maioria das instalações do Bluesky, especificamente 40%, liderados pelo Brasil com 9,5%, seguido pelo Japão com 8,5%, Tailândia com 7,5% e, finalmente, o Reino Unido com 4,6%.

A viagem até ao milhão de descargas durou aproximadamente quatro meses para a Bluesky. Especula-se que, se a rede tivesse aberto completamente as suas portas, poderia ter registado taxas de adoção mais rápidas, embora com o risco de potenciais estrangulamentos de desempenho. Como o iminente concorrente Threads tem planos de se associar ao ActivityPub, a fonte de energia por detrás da rede social de código aberto Mastodon - outro rival do Twitter -, especula-se que a decisão da Bluesky de manter a sua política de apenas convites poderá fazer descarrilar a sua trajetória progressiva. Ao mesmo tempo, Bluesky tem seu próprio roteiro para desenvolver um código de rede social independente e descentralizado, conhecido como Protocolo AT.