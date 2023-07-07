ربما لم تحاول أي منصة تحدي حالة Twitter بقدر ما حاولت الشبكة الاجتماعية الوليدة Bluesky. وفقًا للبيانات الأخيرة ، فقد تمكنت من تجاوز إنجاز كبير. على وجه التحديد ، نجحت Bluesky في تسجيل مليون عملية تثبيت عبر iOS و Android ، مرتدةً من نموذجها التقديري المدعو فقط.

على النقيض من القدرات الهائلة Threads ، ومنافس Instagram على Twitter والمدخل السائد المدمج بعمق مع الرسم البياني الاجتماعي للمنصة ، قد تبدو أرقام Bluesky قزمة. لقد تأخروا بالتأكيد عن Twitter ، الذي سجل 72 مليون عملية تنزيل جديدة إضافية بينما كان Bluesky يسير نحو مليون أول مرة. تحديد الأرقام جنبًا إلى جنب: شهد موقع Twitter في المتوسط ​​518000 تنزيل جديد يوميًا ، وفقًا للمؤشرات المجدولة بواسطة data.ai ، بينما سجل Bluesky حوالي 8300.

على الرغم من الكسر العشري ، أظهر Bluesky زخمًا كبيرًا عند الأخذ في الاعتبار حصرية توفره. شهد أوائل شهر يوليو تعليقًا مؤقتًا لعمليات الاشتراك بسبب التدفق الهائل الناجم عن قرار Twitter للحد من عدد التغريدات المرئية. خشي مطورو Bloosky من أن حركة المرور الهائلة يمكن أن تؤدي إلى عيوب في الأداء ، حيث لم تكن مجهزة بالكامل للحفاظ على هذا الاندفاع الكبير للمستخدمين في هذا المنعطف بالذات.

ومن المثير للاهتمام ، أن التشدد الذي يمارسه تويتر تحول إلى جانب مضيء Bluesky. تشير البيانات التي تمت مشاركتها بواسطة data.ai إلى أن هذا القيد مكّن Bluesky من الوصول إلى هذا الإنجاز الضخم ، مع ظهور ما يقرب من 300000 عملية تثبيت منذ اليوم الأخير من شهر يونيو.

يشير التقسيم الديموغرافي إلى أن الولايات المتحدة تترأس الغالبية العظمى من منشآت Bluesky ، وتحديداً 40٪ ، بقيادة البرازيل بنسبة 9.5٪ ، تليها اليابان بنسبة 8.5٪ ، وتايلاند بنسبة 7.5٪ ، وأخيراً المملكة المتحدة بنسبة 4.6٪.

استغرقت الرحلة إلى مليون تنزيل ما يقرب من أربعة أشهر لـ Bluesky. من المتوقع أنه لو فتحت الشبكة أسوارها بالكامل ، فربما شهدت معدلات اعتماد أسرع ، وإن كان ذلك في خطر حدوث اختناقات محتملة في الأداء. نظرًا لأن المنافس الوشيك خيوط يضع خططًا للشراكة مع ActivityPub ، مصدر الطاقة وراء شبكة اجتماعية مفتوحة المصدر تم نقلها ، Mastodon - منافس آخر على Twitter - من المتوقع أن يؤدي قرار Bluesky بالحفاظ على سياسة الدعوة فقط إلى عرقلة مسارها التقدمي. مسار. في الوقت نفسه ، لدى Bluesky خارطة طريق خاصة بها لتطوير رمز مستقل وغير مركزي للشبكات الاجتماعية ، يُعرف باسم بروتوكول AT.